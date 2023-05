Nêrîna welatiyên Bakurê Kurdistanê li ser sozên partiyên siyasî

Hilbijartinên 14 Gulanê nêzîk dibin û tifaq û namzed hewil didin bêhtir bandorê li dengderan bikin, lê her çiqas her dengderek xwedî helwestek be jî di wê baweriyê de ne ku pirraniyê sozên tên dayîn ji bo bidestxistina dengan e.