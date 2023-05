Karvedanên piştî civîna Serokwezîr û Cîgirê wî

Hewlêr (K24) – Piştî civîna Serokwezîr Mesrûr Barzanî û Cîgirê Serokwezîr Qubad Talebanî, pêşwazî li vê pêngavê tê kirin û hemû alî tekezî li encamdana gotûbêjê dikin ji bo çareserkirina kêşeyan.

Roja Duşemê 8ê Gulana 2023an, Hikûmeta Herêma Kurdistanê di daxuyaniyekê de derbarê civînê de ragihand, di atmosfereke erênî de, pirsgirêkên darayî û îdarî yên li pêşiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê hatin gotûbêjkirin û her du alî li ser çareserkirina hemû pirsgirêkan bi diyalog û hevkariya di navbera hemû komên wezîran ên di nava Encûmena wezîran de, hevnêrîn bûn.

Herwiha di hevdîtinê de, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê û Cîgirê wî, ronahî xistine ser rewşa dawî ya siyasî ya Herêm û navçeyê û tekezî li ser parastina tebayî û yekrêziya navxweyî ji bo parastina berjewendiyên netewî û mafên destûrî yên welatiyên Herêma Kurdistanê kirine.

Ji aliyê xwe ve, Serokwezîr Mesrûr Barzanî di twîtekê de kêfxweşiya xwe bi mêvandarîkirina Qubad Talebanî nîşan da û ragihand, bi ruhê gotûbêja avaker û vekir, behsa mijarên nav hikûmetê kirine û li ser rêyên avêtina pêngavan ber bi pêş ve, li hev kirine.

Li ser vê mijarê, Cîgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Qubad Talebanî li ser Twitterê peyamek belav kir û ragihand: “Îro firavîneke me ya xweş û berhemdar ligel Serokwezîr Mesrûr Barzanî hebû.”

Qubad Talebanî di twîta xwe de diyar kir: “Em bi hev re, hevnêrîn in li ser wê yekê ku em dikarin bi ser astengiyan de zal bibin û ji bo baştir xizmetkirina welatiyên xwe kar bikin, em bi hêz bimînin li hember wan metirsiyên ku rûbirûyî Herêma Kurdistanê dibin.”

