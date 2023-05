Dilşad Şehab: Civîna Serokwezîr û cîgirê wî gaveke girîng û cihê dilxweşiyê ye

Navenda Nûçeyan (K24) – Berdevkê Serokatiya Herêma Kurdistanê Dilşad Şehab ji K24ê re ragihand, civîna Serokwezîr û cîgirê wî gaveke girîng û cihê dilxweşiyê bû. Got jî: “Başbûna pêwendiyên YNK û PDKê dê bandorê li ser hemû pirsgirêkan bike.”

Berdevkê Serokatiya Herêma Kurdistanê Dilşad Şehab got: “YNK û PDK pêkhateyên sereke yên Hikûmeta Herêma Kurdistanê ne. Kurdistanê ya her kesî ye, lê YNK û PDKê xwediyên para şêr in di qurbanîdan, têkoşîn û avakirina saziyên Herêma Kurdistanê. Lewma ev yek ji peywendiya du partiyan mezintir e, ji ber ku pêwendiya YNK û PDKê bandorê li jiyana hemû xelkê dike.”

Derbarê civîna Serokwezîrê Herêma Kurdistanê û cîgirê wî Qubad Talebanî de, Dilşad Şehab got: “Ev civîn cihê dilxweşiyê ye û çareserkirina pirsgirêkan armanca me hemûyan e. Divê ev pêngav berdewam bin û divê Encûmena Wezîran bi amadebûna hemû aliyên pêkhênerên wê bicive.”

Her wiha got: “Em hêvîdar in ku hevdîtina serokwezîr û cîgirê wî, hêsankariyê ji bo encamdana hilbijartinan bike. Nêzîkbûn heye û li ser aktîvkirina Komîsyona Hilbijartinê lihevkirineke bingehîn heye, maye Parlamento dest bi rûniştinên xwe bike, ji bo destpêkirina sererastkirina qanûna hilbijartinan û avêtina gavên pratîk ji bo dubare aktîfkirina komîsyonê û destpêkirina xebatên wê.”