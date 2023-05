Serokwezîr Mesrûr Barzanî: Barzan herî kêm 16 caran wêran bûye û cardin hatiye avakirin

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di dema pêşwazîkirina mêvanên vekirina Muzexaneya Niştimanî ya Barzanî de ji mêvanan re got: “Gelek kêfxweş im ku hûn heval û hevahengên Kurdistanê ne.” Herwiha diyar kir: “Barzan herî kêm 16 caran wêran bû û cardin hat avakirin.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî diyar kir: “Sibe eventeke me heye û bi vekirina muzexaneyekê ku diaxive û nîşanderê dîroka me ye, ku hûn di avakirina wê de alîkarên me bûn.”

Mesrûr Barzanî destnîşan kir: “Em gelek kêfxweş in ku hûn ligel me ne, cihê şanaziyê ye ku îro em dibînin Kurdistan ber bi pêş ve diçe.”

Herwiha ragihand: “Pêşveçûnên mezin ji bo çareseriya kêşeyên me yên ligel Bexdayê têne dîtin.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî eşkere kir: “Ez kêfxweş im ku piraniya mêvan û hevalên me yên ji beşên cuda yên cîhanê hatine û ligel me ne, sibe geşteke me ya xweş heye, dibe ku hinek dûr û dirêj be, ku du demjimêr ber bi Barzan diçin, ez hêvî dikim ku ev geşt dilxweşker be.”

Herwiha eşkere kir: “Barzan herî kêm 16 caran wêran bû û cardin hat avakirin, loma em sibe diçin serdana wê muzexaneyê dikin ku behsa dîroka xelkê me dike, ku me ji ku dest pê kir û îro em li ku ne. Gelek ji we hevaheng bûn ji bo avakirina vê Kurdistanê, ku îro hûn dibînin, spas ji bo hevahengiya we, ji hemûyan girîngtir jî, gelek spas ji bo berdewamiya hevaltiya we.”

