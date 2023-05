Navenda Nûçeyan (K24) – Bi amadebûna bi dehan serkirde û kesayetiyên Kurdistanî, Iraqî û biyanî, Muzexaneya Niştimanî ya Barzanî tê vekirin.

Peyamnêrê K24ê ragihand, îro bi serperiştiya Serok Mesûd Barzanî û amadebûna bi dehan serkirde, kesayetî û dîplomatên Kurdistanî, Iraqî û biyanî, îro li devara Barzan Muzexaneya Niştimanî ya Barzanî tê vekirin.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî duhî di pêşwazîkirina mêvanên vekirina Muzexaneya Niştimanî ya Barzanî de di gotarekê de got: “Ev muzexane çîroka gelê me vedibêje, ku me ji kû ve dest pê kir û em îro li kû ne.”

Her wiha got: “Barzan herî kêm 16 caran wêran bû û careke din hate avakirin.”