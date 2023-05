Kiliçdaroglu daxuyaniyek belav kir

Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Partiya Komarî ya Gel (CHP) û Namzedê Tifaqa Milet Kemal Kiliçdaroglu ragihand: “Heta rapora sindoqê ya îmzekirî ya dawî neyê dayîn, çi dibe bila bibe, ti carî ji sindoqan dernekevin.”

Piştî ku pêvajoya hilbijartinê bi dawî bû û sindoqên dengdanê hatin girtin, namzedê Serokomariyê yê Tifaqa Milet Kemal Kiliçdaroglu daxuyaniyek da.

Kiliçdaroglu li ser hesabê xwe yê Twitterê ragihand: “Ez bang li lehengên me yên demokrasiyê dikim. Heta ku rapora sindoqê ya bi îmzekirî ya dawî neyê radestkirin, tu carî ji sindoqan dernekevin, çi dibe bila bibe. Nîşandana tam û rast a vîna gel bi biryardariya we ve girêdayî ye. Hûn dê bibînin, ev dê hêjayî westandina we be.”