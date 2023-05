Serokwezîr Mesrûr Barzanî mizgîniyek da xelkê Akrê

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di gotareke xwe de li navçeya Akrê ragihand, di demeke nêz de du zanîngeh li Akrê û Germiyanê têne damezrandin, da ku xizmetên gelek mezin ji xelkê wan navçeyan re bigihin.

Gotara Serokwezîr Mesrûr Barzanî wiha ye:

Bi navê Xwedayê mezin û dilovan

Xwişk û birayên hêja, amadebûyên qedirgiran, spas bo amadebûna we

Ez xwe gelek bextewer dizanim ku ev derfete hatiye pêş, bêm û di xizmeta we de bim.

Min dixwest zûtir bêm, em di hatina xwe ya vê derê de hinek dereng ketin, her çende em beriya niha hatine vê derê, lê belê min xwest ez bêm hinek destkeftên Hikûmeta Herêma Kurdistanê ligel we em behs bikin û ne tenê soz bidin. Em hatin ku em behsa wan projeyan bikin ku hatine encamdan û ew projeyên ku li ber dest in û di dahatû de em ê encam bidin.

Beriya ku ez bêm ser daxwaz û projeyên herdu qezayên Akrê û Berdereş, du babetên giştî hene, min dixwest amaje pê bidim. Ew jî, pêwendiyên Hikûmeta Herêma Kurdistanê ligel Hikûmeta Federal a Bexdayê, ku em gihîştine çi qonaxekê, ya duyem jî; rewşa navxwe ya Herêma Kurdistanê. Hinek xal hene, ez dixwazim bi kurtî amaje pê bidim.

Me ligel Hikûmeta Iraqê gelek hewl da li ser pirsa petrolê, budce û kêşeyên navbera Hewlêr û Bexdayê ligel hikûmeta niha ya Iraqê bi serokatiya Miheemd Şiya Sûdanî bigihin rêkeftinekê. Me hemû berpirsyariyên li ser milê Hikûmeta Herêma Kurdistanê kirine, her erkekî ku ketiye ser milê Herêma Kurdistanê, Hikûmeta Herêmê û xelkê wê bi zêdeyî bi cih gihandine û em çaverê dikin Hikûmeta Federal sozên xwe bi cih bîne û rola xwe bilîze, da ku ev rêkeftin bi temamî were cîbicîkirin. Em bawer in cîbicîkirina rêkeftinê, xizmetê tenê bi Herêma Kurdistanê nagihîne, di heman demê de deriyê xêrê ji bo hemû Iraqê vedike. Em çaverê ne, projeyasaya budceya Iraqê bê cîbicîkirin, ku ew jî ji aliyê aborî ve deriyekî din ê xêrê ji bo Iraqê vedike.

Her çende di vê maweyê de gelek fişarên aborî li ser Herêma Kurdistanê hebûn, hûn bi xwe jî dizanin nêzîkî du meh in, em petrola Herêmê hinardeyî derve nakin, lê belê tevî wê yekê jî, me nehişt ku encamdana projeyan li Herêma Kurdistanê rawestin û mûçeyên fermanberên Herêmê jî tevî derengketina wan, me dane û berpirsyariya li ser milê Hikeûmeta Herêma Kurdistanê ye ku mûçeyên fermanberan û mûçexuran dabeş bike. Em li bendê ne ku Hikûmeta Iraqê bêyî ciyawazî, ew berpirsyariyên ku dikeve ser milê hikûmeta federal li hember maf û şayisteyên darayî yên Herêma kurdistanê cîbicî bike.

Derbarê rewşa navxwe ya Herêma Kurdistanê de, weke we dît Cenabê Serok Barzanî di birêveçûna merasîma vekirina Yadgeha Niştimanî ya Barzanî de li Barzan, bangewaziyek arasteyî hemû xelkê Kurdistanê, da ku derî û rûpeleke nû vekin û li ber xatirê aştiya niştimanî û berjewendiya giştî ya xelkê Herêma Kurdistanê, kêşe û giriftan çareser bikin û hemû bi hev re hewl bidin ku xizmeta xelkê Herêma Kurdistanê bikin. Ez hêvîdar im, hemû alî vê bangewaziyê weke xwe werbigrin û xizmetkirina xelkê Kurdistanê û berjewendiyên ax û welatê me bixin pêş berjewendiya hizbî û kesî.

Tê nûkirin…