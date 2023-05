Elî Teter: Hikûmetê di warên cuda de xizmeta Duhok û tevahiya Kurdistanê kiriye

Duhok (K24) – Îro 54 saliya parêzgariya Duhokê ye û bi vê boneyê çalakiyên curbicur tên lidarxistin, di vê derbarê de Parêzgarê Duhokê dibêje, li ser astên curbicur xizmetguzariya bajêr hatiye kirin û dê berdewam bin jî.

Parêzgarê Duhokê Elî Teter ji K24ê re ragihand, xelk û zanyarî şahid in li ser projeyên xizmetguzarî yên Hikûmeta Herêma Kurdistanê li parêzgeha Dihokê û hemû navçe û cihên din ên Herêma Kurdistanê.

Parêzgarê Duhokê got jî: “Divê her kes wan rojan bi bîr bîne, em li kû bûn, niha ber bi kû ve diçin?” Her wiha amaje bi wê jî kir, niha bajar gelek bi pêş ve çûye û xelkê bajarê Duhokê şanaziyê bi Duhok û hemû Kurdistanê dikin.

Her wiha Parêzgar Duhokê bal kişande ser wê yekê ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê hemû li gorî karînên li ber destê wê, her cure xizmetguzariyê pêşkêşî Duhok û bajarên din ên Kurdistanê dike.

Elî Teter tekez kir ku hikûmeta Herêma Kurdistanê tevî krîzên salên dawî, belavbûna vîrûsa Koronayê û pirsgirêkên siyasî û aborî, di cibicîkirina projeyan û pêşkêşkirina xizmetguzariyan de berdewam bû.