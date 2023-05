Kiliçdaroglu: Ev hilbijartin di bin şert û mercên gelek zehmet de tê kirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Namzedê Serokomariyê û Serokê Giştî yê CHPê Kemal Kiliçdaroglu piştî ku li Enqerê li Dibistana Seretayî ya Arjantînê bi hevjîna xwe Selvî Kiliçdaroglu re dengê xwe da, daxuyanî da.

Kiliçdaroglu got: “Da ku em ji givaşan rizgar bibin, da ku em ji rêveberiyek zordest rizgar bibin, da ku demokrasî û azadiya rasteqîn were vî welatî, ez bang li hemû welatiyên xw dikim ku biçin ser sindoqan deng bidin.”

Kiliçdargolu got jî: “Piştî dengdanê, bila xwedî li dengên xwe derkevin. Ji be ku ev hilbijartin di bin şert û mercên gelek zehmet de tê kirin. Her cure bangeşeya reş û buxtan hatiye kirin. Lê ez baweriya xwe bi aramiya xelkê tînim û bi piştrastî ve dê demokrasî û azadî were vî welatî.”

Her wiha Kiliçdargolu sipasiya hemû welatiyên xwe yên deng dane kir.