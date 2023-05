HDP: Em qebûl dikin ku di hilbijartinê de em negihîştin hedefên xwe

Navenda Nûçeyan (K24) – Piştî civîna HDP, YPS, DBP, HDK û DTKê di daxuyaniyekê de hat diyarkirin: “Em qebûl dikin ku di hilbijartinê de em negihîştin hedefên xwe û li gor van hedefan em bi ser neketin.”

Hevserokên Giştî û Hevberdevkên Giştî yên Kongreya Civaka Demokratîk (KCD), Kongreya Demokratîk a Gelan (HDK) Partiya Demokratîk a Gelan (HDP), Partiya Çepên Kesk (YSP), Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) hatin cem hev û encamên hilbijartinê û xebatên dema pêşiyê, nirxandin û piştî civînê daxuyaniyeke nivîskî belav kirin.

Di daxuyaniyê de wiha hat got:

1. Li gel konsepta têkbirin û tasfiyekirinê ku di salên dawî de li hemberî Tevgera Kurd ya Siyasî tê meşandin me bi hev re têkoşîn û berxwedaneke esasî meşand û em dimeşînin. Li gel darbeya bênavber ku li hemberî israra azadiya gelê Kurd tê meşandin, gelê me li Kurdistanê bersiva herî girîng û eşkere di hilbijartinên 14 û 28ê Gulanê de da. Em vê helwesta gelê Kurd ku li hemberî bêstatubûnê û inkara pergalê, bi daxwaz û têkoşîna xwe ya azadiyê israr dike, li hemberî zulmê tu tawiz nade bi rêzdarî silav dikin û bejna xwe li ber vê helwestê ditewînin. Em soz didin ku em ê vê helwesta gelê xwe di xebatên xwe yên pêşiya me de jî esas bigirin û bi awayekî bi bandor di siyaseta xwe de pêk bînin.

2. Her wiha em helwest û sekna gelên Tirkiyeyê silav dikin ku li hemberî desthilata faşîst a ku hemû derfetên dewletê bi kar anî, hemû komplo, defik, derew û dezenformasyon wekî rêbazeke siyasî pêk anî. Di vê hilbijartinê de ji 2 kesan kesek li hemberî pergala qesrê derket; ev yek ji bo me sedema mezinkirina têkoşîna civakî ya şoreşger û demokratîk e.

3. Em qebûl dikin ku di hilbijartinê de em negihîştin hedefên xwe û li gor van hedefan em bi ser neketin. Lê belê em bang li wan kesan dikin ku li ser encamên sandoqan bandor û diyarkariya têkoşîna azadî û demokrasiya gelê Kurd û gelê Tirkiyeyê dinirxînin; Em her tim bi awayekî siyasî pêş ketin û bûne hêviya bindestan. Di dema nû de jî bandora me ya diyarkirinê dê di warê rêxistinî, polîtîk û civakî de bidome. Vê rola me jî herî zêde derdorên ku dibêjin “bi aqlê dewletê tevgeriyane” baş dizanin. Em ê bi înad û israr rola xwe ya têkoşîna demokrasiyê hîn zêdetir mezin bikin û hîn bihêztir bibin pêşengê doza azadiyê.

4. Em soza xwe ya serkeftina doza demokrasî û azadiyê ji nirxên xwe re, ji heval û hogirên xwe re didinku li zîndanan, li sirgunê û li her qada têkoşînê berdêl û ked didin.

5. Em rê nadin tu bêmoraliyê, bêtaqetiyê, qelsiyê, destûr nadin tu operasyonê û her wiha bi baweriyeke mezin em ê di rojên pêş de bi pêkhate û saziyên xwe re bi gelên xwe re bi awayekî berfireh encamên ku derketine holê binirxînin. Em ê ji van encaman para xwe derxin û li gel vê pergala neyarê ked, azadî, aştî, xweza, jin û ciwanan berxwedana xwe mezin bikin û bi pêş bixin.