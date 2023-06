Peyamek ji Serokwezîr Mesrûr Barzanî bo xwendekarên pola 12

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di peymakê de bi boneya destpêkirina ezmûnên pola 12an, hêviya serkeftinê ji xwendekaran re xwast û ragihand, di her warî de be, Kurdistaneke bihêztir pêwîstiya wê bi we heye û ez bi şiyanên we bawer im.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 3ê Hezîrana 2023an peyamek li hejmara xwe ya tora civakî “Twitter” belav kir û tê de nivîsî: “Di roja yekem a ezmûna pola 12an amadeyî de, hêviya serkeftin ji xwendekaran re dixwazim û daxwaz ji malbat û mamosteyên wan dikim ku di aramiya derûna wan de alîkar bin.”

Her wiha Serokwezîr Mesrûr Barzanî nivîsî: “Xwendevanên xweşewîst, di her warî de be, Kurdistaneke bihêztir pêwîstiya wê bi we heye û ez bi şiyanên we bawer im.”

Li Herêma Kurdistanê îro şemiyê 03.06.2023an bi beşdariya 117 hezar û 364 xwendekaran, ezmûna pola 12 a amadeyî dest pê kir.