Rêkxerekî Hitex: Sermayedarên biyanî dixwazin li Herêma Kurdistanê veberhênanê bikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 6ê Hezîranê Pêşangeha Hitex 2023 li Hewlêrê vedike. Rêkxerekî Pêşangehê jî dibêje, sermayedarên biyanî dixwazin li Herêma Kurdistanê veberhênanê bikin ji ber ku herêmeke ewle û aram e.

Berpirsê Beşa Firotinê û Organîzatorê Pêşangehê Raber Kerîm ji K24ê re ragihand, pêşangeha îsal derbarê dîjîtalkirina Iraq û Herêma Kurdistanê de ye. Piraniya kompanyayên beşdarî pêşangehê dibin, dixwazin nîşanî bazar û hikûmetê bidin ku ew amade ne wekî çavkaniyeke teknolojiyê werin dîtin, da ku hikûmet di warê karûbarên dîjîtalîzekirinê de, bêtir xwe bispêrin kompanyayên navxweyî.

Raber Kerîm got jî: “Xweşbextane, Hitex niha di demekê de ye ku hikûmet giringiyê dide dîjîtalkirinê.”

Got jî: “Hikûmeta Herêma Kurdistanê ev sê sal in ku beşdarî Hitex dibe û di nava Hitex de jî cihê xwe heye. Hemû wezaretên hikûmetê yên ku xwedî xizmetên dîjîtal in, tên wê derê xizmetên xwe nîşanî xelkê didin û pirsan ji wan werdigirin.

Raber Kerîm anî ziman ku sermayedarên biyanî dixwazin li Herêma Kurdistanê veberhênanê bikin, ji ber ku herêmeke ewle û aram e.

Raber Kerîm got, amadebûna Serokwezîr bi xwe piştgiriyeke mezin e û cidiyeta hikûmetê bi vê babetê nîşan dide, ew jî dike ku kompaniyên biyanî ji hatina Herêma Kurdistanê netirsin.

Hitex çalakiyeke teknolojiyê ye ku nûbûnên teknolojîk ên herî dawî nîşan dide. Pêşangeha Hitex, çaremîn car e li Hewlêrê tê lidarxistin. EV çalakî dê çar rojan be û dê heta 9ê Hezîranê berdewam be.

Di Pêşangeha Hitex 2023 de, 121 kompanya ji 20 welatên cuda beşdar dibin û ji çar beşên sereke pêk tên: Pêşangeh, Konferans, Stêrkên Pêşerojê û Goşeyên Bibandor.

Di Hitex 2023 de, dê heft panel bên lidarxistin, panelîstên ji 13 welatan jî tê de beşdar dibin.