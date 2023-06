Serokwezîrê Herêma Kurdistanê pîrozbahiyê li Wezîrê Derve yê Tirkiyê dike

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi boneya destbikarkirina di postê Wezîrê Derve yê Tirkiyê de, pîrozbahiyê li Hakan Fîdan dike.

Îro Sêşemê 6ê Hezîrana 2023an, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di pêwendiyeke telefonî de pîrozbahiya destbikarkirinê li Wezîrê Derve yê Tirkiyê Hakan Fîdan kir.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di twîta xwe de amaje bi wê yekê kir ku di pêwendiyê de hêvî xwestiye ku bi hev re ji bo zêdetir pêşvebirina pêwendiyên Herêma kurdistanê û Tirkiyê kar bikin.

In a phone call, I congratulated @HakanFidan on his appointment as the new Foreign Minister of Türkiye.



I look forward to working with him and deepening our cooperation.