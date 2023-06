Serok Barzanî di kongreya PDK-Sê de: Em hertim piştevanê we ne bo xebateke rastîn a netewî û niştimanî

Navenda Nûçeyan (K24) – Bi beşdariya Serok Mesûd Barzanî îro 10ê Hezîrana 2023an, 12. Kongreya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK-S) li Hewlêrê dest pê kir û Serok Barzanî gotarek pêşkêş kir.

Serok Barzanî di gotara xwe de bi xêrhatina mêvanan kir û hêviya serkeftinê ji bo wan xwest û got: “Hêvîdar im kongreya we serkeftî be û di asta daxwazên cemawerê we de be.” Her wiha rola Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK-S) di şoreşên Eylûl û Gulanê de bilind nirxand û hewlên Leşkerê Roj di şerê li dijî terorîstên DAIŞê de ku bi dehan şehîd pêşkêşî niştimanî kirine, bilind nirxand.

Serok Barzanî di gotara xwe de got: “Ez spasiya we û hemû kesên ku di dema borî û niha de roleke girîng di tevgera rizgariya gelê me de lîstine, dikim. Ji vir ve silav li cemawerê we yên xweragir re dişînim. Silav li kesên ku li welatan koçber bûne û yên li vir li malên xwe ne.

Serok Barzanî hêvî xwest ku rewşek dirust bibe ku bikarin vegerin cihê bav û bapîrên xwe û bi yekdengî rûbirûyê kêşeyan bibin. Her wiha daxwaz ji wan kir ku zêdetir dostanî û hevpeymaniya xwe bihêztir bikin û got: “Ji destpêka bûyerên Sûriyê di sala 2011an de, me bi berdewamî piştgirî da we ku hûn bibin yek û çi biryarê dixwazin bidin.”

Serok Barzanî got jî: “Me piştgirî da hemû aliyan ji bo lidarxistina 3 kongreyan (du li Hewlêrê û yek li Duhokê) ji bo têkoşîna netewî û yekitiya neteweyî, lê mixabin astengî hatin çêkirin. Bêguman rêya têkoşîna gel dirêj e û yên li pêşiya destkeftiyan bibin asteng, dê bacê bidin.

Serok Barzanî di dawiya axaftinên xwe de dubare jî kir: “Em hertim piştgîriya we dikin bo xebateke rasteqîne ya netewî ku xizmeta doza rewa ya gelê Kurd li Sûriyayê bike.”

Serok Barzanî silav li giyanê pak ê wan têkoşerên ku bi neheqî şehîd bûne û di zindanan de ne, kir.

12emîn kongreya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK- S) bi beşdariya zêdetirî 220 endaman, dê 2 rojan li bajarê Hewlêrê birêve biçe. Tê de 29 endamên Komîteya Navendî dê bên hilbijartin û piştre jî Sekreterê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK-S) jî bê hilbijartin.