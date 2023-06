Kongreya 12emîn a PDK-Sê bi dawî bû

Hewlêr (K24) – Piştî sê rojan karên Kongreya Partiya Demokrat a Kurdistanê – Sûriye (PDK-S) li Hewlêrê bi dawî bûn û endamên Komîteya Navendî ya PDK-Sê hatin hilbijartin.

Îro Duşemê 12ê Hezîrana 2023an, Kongreya 12emîn a Partiya Demokrat a Kurdistanê – Sûriye (PDK-S) bi dawî bû û 26 endamên Komîteya Navendî ya partiyê hatin hilbijartin.

Piştî temambûna karên kongreyê, biryar e li gor peyrewa navxwe di derfeta herî nêz de Komîteya Navendî civîna xwe encam bide û Sekreterê Giştî û Polîtburo werin hilbijartin.

Roja Şemiyê 10ê Hezîrana 2023an, bi beşdariya Serok Mesûd Barzanî Kongreya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK-S) li Hewlêrê dest pê kir.

Serok Barzanî di gotara xwe ya kongreyê de destpêkê bixêrhatina mêvanan kir û hêviya serkeftinê ji bo wan xwest û got: “Hêvîdar im kongreya we serkeftî be û di asta daxwazên cemawerê we de be.” Her wiha rola Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK-S) di şoreşên Eylûl û Gulanê de bilind nirxand û hewlên Leşkerê Roj di şerê li dijî terorîstên DAIŞê de ku bi dehan şehîd pêşkêşî niştimanî kirine, bilind nirxand.

Herwiha Serok Barzanî hêvî xwest ku rewşek dirust bibe ku bikarin vegerin cihê bav û bapîrên xwe û bi yekdengî rûbirûyê kêşeyan bibin. Her wiha daxwaz ji wan kir ku zêdetir dostanî û hevpeymaniya xwe bihêztir bikin û got: “Ji destpêka bûyerên Sûriyê di sala 2011an de, me bi berdewamî piştgirî da we ku hûn bibin yek û çi biryarê dixwazin bidin.”

Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK-S) yek ji mezintirîn partiyên Rojavayê Kurdistanê ye û di sala 1957an de hatiye damezrandin.

Ji ber rewşa ewlehiyê ya Rojavayê Kurdistanê, kongreya Partiya Demokrat a Kurdistanê – Sûriyê (PDK-S) li Hewlêrê hat lidarxistin.