Pêşanhega Rûstem Aghala li Stenbolê hate vekirin

Stenbol (K24) – Pêşangeha hunermendê şêwekar ê navdar Rustem Aghala li Stenbolê hate vekirin. Pêşangeha ku Îsmaîl Belşîkçî jî beşdarî tê de kir ku bi hevahengiya Kurdistan Chronicle, Weqfa İsmail Beşikci û Weşanên Avesta hatiye çêkirin ji wêneyên Hûnera Hemdem pêk tên.

Pêşangeha bi navê “Êvara Rengan Geryanek li nav rengên Rustem Aghala” ku bi hevkariya Kurdistan Chronicle, Weqfa İsmaîl Beşikcî û Weşanên Avesta hatiye organîzekirin, dê heta 14ê Tîrmehê li Weqfa Îsmaîl Beşîkçî li dar be û her kesekî bixwaze. dê karibe li weqfê li wêneyên serdema hunera hemdem yên şêwekarê Kurd Rustem Aghala temaşe bike. Civaknas û dostê Kurdan Îsmaîl Beşîkçî di vekirina pêşangeha Rustem Aghala de axaftinek kir û ragihand; wateya parçebûnê ew e ku Kurd û Kurdistan hatiye xwestin ji ziman, dîrok û cografyayan bi temamî bê şûştin û tûnekirin. Lê KUrdan li ber xwe daye û bi rêya şer û pevçûnê û pêngavên hûnerî hebûna xwe parastine û her roj lê zêde dikin.

Civaknas Îsmaîl Beşîkçî ji K24ê re got: “Kurd bi kiryarên giran û dijwar re rûbirû man. Hate xwestin ziman, çand û dîroka wan bê tunekirin. Bi şer û pevçûn û têkoşînê, Kurd heta roja îroyîn hatin. Li hemû Rojhilata Navîn li Mezepoamyaya Bakur em dibînin ku di nava Kurdan de di salên dawîn de zindîbûnek pêk tê, di warê dîrok, edebiyat, wêne û mûzîkê de. Bi baweriya min, ev zindîbûn wê di salên pêş de li hemû parçeyan din jî hê zêdetir bibe.”

Hunermedê Kurd Rustem Aghala jî diyar kir, li Tirkiyê karkirin zor zehmete ew dizane, lê pêwîstî bi piştgiriya çand û hûnerê heye. Gelê Kurd gelekî aştîxwaz e dikare bi rêyên kultirî dostên xwe zêdetir bike.

Hunermend Rustem Aghala got: “Em kultir dikarin kar bikin. Em neteweyekî aştîxwazin. Em ew kes in bi hêz kise bikin. Em bi huner qise dikin. Karê me karê reng e û ciwanî ye. Ev serdema serdema ciwaniyê ye. Ew xelqê ku li dij in û dijayetî li me dikin lazime nêzîk me bibin û dostayetiyê bi me re bikin.”

Beşdarên pêşangehê jî li ser wêneyên Rûstem Aghala bîr û boçûna xwe raber kirin.

Beşdara pêşangehê Leyla Akin got: “Mamoste gotiye; ez çime? Ez ne ez m ew ne ew im gelo ez çi me? Ez dixwazim bi vê peyvê destpê bikim. Li vê derê hin sûret hene li hinekan dinêrim morika nezerê heye ez ji wir difikirim ev û Şehmaran çawa digihêje hev.”

Rustem Aghala yekem car e ku pêşenageha xwe li Stenbolê vedike û ji aliyê nivîskar, hunermend û Kurdên ku li bajarê Stenbolê dijîn jî elqeyeke mezin nîşanî pêşangehê didin.

Pêşangeha navdar ê Kurd Rustem Aghala ku bi şêweyekî hemdem hatiye dirûstkirin û herwiha bi motîfên deformekirî hatiye sazkirin ku di hema demê de rexneyan jî di nava xwe de dihewîne li ser neşikenandina tabûyan ya di nava Kurd û Kurdistaniyan de li Weqfa Îsmaîl Beşîkçî bi rêya wan tabloyên ku rengê Kurdî jî di navê de ne ji bo temaşevanên Kurdan tê pêşandan hetanî 2 hefteyan.