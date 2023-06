Mesrûr Barzanî: Armanca me ew e Herêma Kurdistanê bibe navendeke girîng a çandinî û bazirganiyê

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 19ê Hezîrana 2023an pêşwazî li şandeke Jûra Bazirganî ya Amerîkayê kir.

Li gorî daxuyaniyeke Hikûmeta Herêma Kurdistanê, di civînê de ku Konsolosê Amerîkayê Ervin Hicks amade bû, Cîgirê Serokê Jûra Bazirganî ya Amerîka bo karûbarên Rojhilata Navîn Steve Lutes, kurteyek derbarê armanca serdana xwe û pêkhateya şandê kir, ku ji nûnerên hejmarek kompaniyên Amerîkî di warê geşepêdana çandiniyê de pêk tê.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî ji bilî spasiya giringîpêdana Amerîka bo bihêzkirina pêwendiyên li gel Herêma Kurdistanê bi rêya sektora taybet kir, ronahî xiste li ser çaksaziyên Kabîneya Nehem di warê cihêrengiya aborî, balkişandina li ser sektora çandiniyê, avakirina jêrxaneyeke aborî ya bihêz, akîtvkirina sîstema bankê û dîjîtalkirina xizmetguzariyên giştî de.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî got, armanca me ew e ku em Herêma Kurdistanê bikin navendeke girîng a çandinî û bazirganî li navçeyê ji bo dabînkirina ewlekariya xwarekê, kompaniyayên Amerîkî jî han da ku veberhênanên xwe li Herêma Kurdistanê bipêş bixin. He rwiha amadehiya Herêma Kurdistanê ji bo dabînkirina her asankarî û hemahengiyeke pêwîst di warê enerjiya nûjen û bankî de nîşan da.