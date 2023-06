Steve Lutes: Yek ji faktorên sereke yên hatina kompaniyên Amerîkî, hebûna seqamgîriya Herêma Kurdistanê ye

Hewlêr (K24) – Cîgirê Serokê Jûra Bazirganî ya Amerîkayê bo Karûbarên Rojhilata Navîn Steve Lutes pêngavên Serokwezîr Mesrûr Barzanî bo encamdana guherînan bi girîng wesf kir û tekezî li ser bihêzkirina pêwendiyên bazirganî yên navbera Amerîka û Herêma Kurdistanê kir.

Steve Lutes di merasîma nasandina marka û malpera Invest Kurdistanê de gotarek pêşkêş kir û ragihand: “Bala me li ser sektora çandiniyê ye û yek ji faktorên sereke yên hatina kompaniyên Amerîkî, hebûna seqamgîriya Herêma Kurdistanê ye.”

Lutes diyar kir: “Em kêfxweş in ku çendîn kompanî di warê çandiniyê de ligel me beşdar in, di warê xurek û veberhênana çandinî û depokirin û dabeşkirina ji bo xwaringehan de, herwiha tîmeke 14 kompanî û 24 bazirgan tê de beşdar in.”

Cîgirê Serokê Jûra Bazirganî ya Amerîkayê bo Karûbarên Rojhilata Navîn tekezî li ser bihêzkirina pêwendiyên bazirganiyê yên navbera Amerîka û Herêma Kurdistanê kir.

Steve Lutes destnîşan kir: “Ew şanda ku ligel me ye, bersivek e ji bo wê xwast û wê xewna Serokwezîrê Herêma Kurdistanê ya ji bo berfirehkirina aboriya Herêma Kurdistanê, ez dikarim bibêjim ku Herêma Kurdistanê xaka derfetan e.”

Lutes dibêje: “Ez hêvîdar im ku em bikarin bi hev re platformeke karkirinê dirust bikin, bi taybetî di marka Invest Kurdistanê de, da ku bi hev re bibin hevbeşeke sereke û hewl bidin veberhênanê li Kurdistanê bikin, em bibin faktor û hander ji bo hemû wan kesên ku dixwazin li Kurdistanê kar bikin.”