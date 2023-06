Serokwezîr Mesrûr Barzanî: Invest Kurdistan ji bo zêdetir pêşvebirina proseya veberhênanê ye

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi fermî marka û malpera Invest Kurdistanê ragihand û di gotarekê de tekezî li pêngavên Kabîneya Nehem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê kir ji bo girîngîdana sektora veberhênanê û berfirehkirina dahatê, herwiha tekezî li ser piştevaniya hikûmetê ji bo veberhêneran kir.

Îro Duşemê 19ê Hezîrana 2023an, Serokwezîr Mesrûr Barzanî ragihand, mebesta platforma Invest Kurdistan, nasandina derfet û warên veberhênana li Herêma Kurdistanê ye, ku hêsankariyê ji bo veberhênerên navxweyî û biyanî dike ji bo encamdana veberhênana li Herêma Kurdistanê.

Mesrûr Barzanî diyar kir: “Niha dema wê yekê hatiye ku em bi plan û bernameyeke xurt, ber bi siberojeke geştir gav biavêjin. Loma em hemû hewlên xwe didin, da ku veberhênerên sektora taybet a navxwe û derve, baweriya zêdetir bi bazara Herêma Kurdistanê bikin. Me gelek helw da ku hemû berbestên yasayî û brokrasiyê li ber proseya veberhênanê rakin. Gelek xebat hatin kirin, lê belê em dizanin gelek kar jî mane, da ku em hêsankariya zêdetir ji bo veberhêneran bikin.”

Herwiha destnîşan kir: “Herêma Kurdistanê navçeyeke seqamgîr û aramiya deverê ye û di heman demê de sirûşt û erdnîgariya Herêmê gelek guncaw e ji bo veberhênana di warê çandinî, geştyarî û pîşesaziyê de. Me siyaseta aboriya berfireh girtiye ber xwe, loma bi hemû şiyanan piştgiriya veberhênana berfireh dikin. Gelek samanên me li vî welatî hene, şiyana mirovî sermayeya me ya herî mezin e, bi veberhênana di vî warî de dikarin siberojeke geştir ji bo welatê xwe misoger bikin. Min sala borî di boneyekê de Enstîtuya Dahênan û Nûgeriya Kurdistanê (KII) ragihand, da ku em şiyanên xwe yên mirovî bibînin û veberhênanê li ser wan bikin, fikr û dahênana xwedî behreyan, dikarin bibin havêna projeya mezin û veberhênerên navxwe û derve dikarin sûdê jê werbigrin.”

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê eşkere kir: “Plana min jî heye ku ez ji nêz ve, ji berê zêdetir veberhênerên navxwe û heta yên derve jî bibînim, da ku bi têbînî û pêşniyarên wan, ber çavê me zelaltir bibe û hêvîdar im ku roj bi roj em şahidê beşdariya zêdetir a veberhênerên me di warên cuda cuda de bin. Werin em hemû bi hev re alîkar bin, da ku em Kurdistaneke me ya avedantir û geştir û bihêztir hebe.”