Nêçîrvan Barzanî: Werin em peyam û wateyên cejnê bikin derfetekê ji bo nûkirina pêwendiyên xwe

Hewlêr (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi boneya Cejna Qurbanê peyameke pîrozbahiyê belav kir û diyar kir, werin em hemû peyam û wateyên cejnê li gerdenazadî, lihevkirin û aştbûnê bikin firsendeke nû ji bo nûkirina têkiliyên xwe û vekirina rûpelek nû bi hev re.

Peyama pîrozbahiyê ya Serokê Herêma Kurdistanê wiha ye:

Cejna Qurbanê bi germî li hemû misilmanên Kurdistan, Iraq û cîhanê pîroz dikim. Ez hêvîdar im ku hemû cejn û bênvedaneke xweş û aram biborînin.

Werin em hemû peyam û wateyên cejnê li gerdenazadî, lihevkirin û aştbûnê bikin firsendeke nû ji bo nûkirina têkiliyên xwe û vekirina rûpelek nû bi hev re.

Gelê Kurdistanê ji her tiştekî zêdetir ji hêz û aliyên siyasî hêvî dike ku cejnê bikin derfeta yekrêzî û biratî û pêkveyî da ku em hemû bi hev re ber bi paşerojeke baştir ve biçin. Werin em hemû li pey wê hêviyê biçin.

Cejna we hemûyan pîroz be û hemû salan bi xweşî be.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

27.06.2023