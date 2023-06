Li Tirkiyê qeyrana aboriyê bandor li Cejna Qurbanê kiriye

Stenbol (K24) - Wekî her sal îsal jî kevneşopiya Cejna Qurbanê di serî de li Stenbolê li hemû bajarên Tirkiyê bi serjêkirina heywanan dom kir. Welatiyên ku îsal rewşa wan nebaş bû 5-6 kes bûn şirîkê hev heywenek kirîn, serjê kirin û goştê heywanê li hev parvekirin.

Di Cejna Qurbanê de wekî her sal îsal jî yên ku rewşa wan ya aboriyê rê dide heywanek kirîn, li navenda serjêkirina heywanan serê heywanên xwe jêkirin û goştê xwe birin malên xwe û pêşwaziya cejnê kirin. Welatiyên Kurd diyar dikin, digel ku rewşa wan ya aboriyê nebaşe jî ew xwe mecbur dibînin ku heywanekê serjêkin.

Welatiyê Kurd Abdurrahîm Erol ji K24ê re diyar kir: “Bi rastî heywan biha bû. Ne tenê heywan hertişt biha bûye wek vê heyvanê. Ev tiştekî mecbûrî ye li bal me bi Xwedê em ji ber wê serjê dikin.”

Turan Guner jî dibêje: “Me heywanek kirî em 5 şirîk in. Me zindî kirî 660 kîlo hat. Em 5 par bûn. Bixwedê me zor da xwe ji aliyê aboriyê ve di vê rewşa zor de. Tenê me got em bikirin bila çavê zarokên me li paş nemine.”

Li gorî welatiyan îsal pergala serjêkirina heywanan destê wan rehet kiriye û eziyete mezin jî rizgar bûne. Ew rûdinin goştê wan tê pakêtkirin û bo wan tê radestkirin.

Welatiyê bi navê Yuksel Erol destnîşna dike: “Qurbana me stand 550 kîlo bû me bi 90 hezarî stand. Em 4 par in. Berê me di nava bajêr de serjê dikir gelek zehmet bû em pir jî diwestiyan, lê bi vî şeklî gelek baş e hê baqijtir e û Qurbana me safî dibe.”

Nûrî Erol jî dibêje: “Hîssedarên me em 6 kes bûn. Heywan 664 kîlo derket. Kîloya wê zindî 168an hilda. Goştê wê jî serê meriv 70 kîlo derket. Kîloya wî li ser me wekî goşt hate ser 256 lîreyan.”

Xwediyê Navenda Serjêkirinê Îbrahîm Kahraman ji K24ê re diyar kir: “Cejna me gelek baş derbas dibe. Xwedê careke din bike nesîbê me. Hertişt gelek baş derbas dibe. Kiryarên me memnûnin û îkramên me jî hene jê sûd werdigirin. Karê me xizmet e.”

Li navenda serjêkirina heywananên Cejna Qurbanê kargeh xizmeta xwarinê jî dide û donerê dide her kiryarên xwe.

Yê hinekan heye yê hineka jî nîn e. Yên ku pereyên wan hene û têra kirîna conageyekê dike 5 kes têne bal û ji xwe re conagayekê distînin û di Cejna Qurbanê de serjê dikin li gor rêbazên Îslamî. Bi şûnde jî goştê xwe dibine malê didin ser êgir û ligel zarokên xwe pêşwaziya Cejna Qurbanê dikin.