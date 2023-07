Serok Barzanî ligel Konsulê Giştî yê Fransa li Hewlêrê civiya

Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî îro 6ê Tîrmeha 2023an pêşwazî li Konsulê Giştî yê Fransa li Hewlêrê Olivier Decottignies kir.

Konsulê Giştî yê Fransa bi boneya bidawîhatina erkê xwe yê li Herêma Kurdistanê serdana Serok Barzanî kiribû. Konsulê Giştî yê Fransa silavên Serokê Fransayê Emmanuel Macron gihandin Serok Barzanî û rola wî di parastina proseya siyasî û çarenivîsa gelê Kurdistanê bi bandor û girîng da zanîn.

Her wiha spasiya gelê Kurd û Hikûmeta Herêma Kurdistanê kir û xweşhaliya xwe jî nîşan da ku kariye gelek dost li Kurdistanê de peyda bike. Her wiha têkoşîn, qurbanîdan û keda gelê Kurdistanê ya ji bo bidestxistina azadiyê bilind nirxand. Got jî: “Di hemû astan de, çi di nava hikûmetê de û çi di nav gel û raya giştî ya Fransa de, daxwaz wê heye ku divê Fransa dost û piştevana doza gelê Kurdisanê be.”

Di hevdîtinê de, Serok Barzanî ji bilî tekezkirina li ser dostaniya di navbera gelê Kurdistanê û Fransayê de, spasiya hewl û karên baş ên Konsulê Giştî yê Fransa di dema karkirina wî li Herêma Kurdistanê de kir û ew bi dostekî baş ê xwe û gelê Kurd binav kir. Her wiha hêviya serkeftinê di erk û karê wî yê nû de jê re xwast.

Rewşa navxweyî ya Herêma Kurdistanê, mijareke din a vê hevdîtinê bû.