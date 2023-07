Hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê.. Hin partiyên Kurdistanê bêdengî hilbijartine

Navenda Nûçeyan (K24) – Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bi fermî piştgiriya xwe ji bo nameya Serokatiya Herêma Kurdistanê ya ji bo lidarxistina hilbijartinan nîşan daye, ti pirsgirêka Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê nîne, lê YNK, Tevgera Gorran û Komela Dadwerî debarê wê nameyê de bêdeng mane.

Serokatiya Herêma Kurdistanê bi fermî du dem ji bo lidarxistina hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê ji Komîsyona Hilbijartinan a Iraqê re diyar kiriye, 18ê Mijdarê yan jî 18ê Berçileya 2023an ku hevdem e ligel hilbijartinên encûmenên parêzgehên Iraqê. PDK wek yekem hêza siyasî piştgiriya xwe ji bo daxwaza Serokatiya Herêma Kurdistanê ragihandiye.

Endamê Polîtburoya PDKê Hêmin Hewramî ji K24ê re ragihand: “Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) piştevaniya daxwaza Serokê Herêma Kurdistanê dike. Herwiha em hêvîdar in ku aliyên siyasî yên din jî piştevaniya komîsyon, hikûmet û saziyên din ên Iraqê bikin, da ku hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê di yek ji wan du rojan de bên lidarxistin.”

Hin aliyên siyasî yên Herêma Kurdistanê derbarê vê yekê de bêdeng in. Kurdistan24 ji bo wergirtina nêrîna fermî ya partiyan li ser daxuyaniya Serokatiya Herêma Kurdistanê, pêwendî bi hinek berpirsên YNK, Gorran û Komela Dadweriyê re kir, lê wan nexwest di vê derbarê de biaxin. Lê Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê bi fermî dibêje, diviyabû hilbijartin berî wê dîrokê bihatana kirin.

Endamê Ofîsa Hilbijartinê ya Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê Hêmin Îskender ji K24ê re ragihand: “Di rastiyê de, pirsgirêka me bi paşxistina hilbijartinan re hebû. Me xwest hilbijartin di dema xwe de bên kirin. Em ne ligel paşxistina hilbijartinê bûn. Bi baweriya me sedemên paşxistina hilbijartinan sedemên siyasî ne, ne tektîkî.”

Biryar e Komîsyona Hilbijartinan a Iraqê ji bo bersiva daxwaza Serokatiya Herêma Kurdistanê bicive û tê de bersivê ji bo lidarxistina hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê bide.