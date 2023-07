PDK ji Gorranê re: Em tekezî li ser hevpeymanî û hevahengiya di navbera me de dikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Polîtburoya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bi boneya salvegera damezrandina Tevgera Gorranê di peyamekê de pîrozbahî li Rêkxerê Giştî û endamên Civata Giştî û Niştimanî ya Tevgera Gorranê kir û got: “Bi vê boneyê em rola Tevgera Gorranê di proseya siyasî ya Herêmê de bilind dinirxînin û herwiha dubare tekezî li hevpeymanî û hevahengiya di navbera me de dikin.”

Polîtburoya PDKê bi boneya 14 saliya damezrandina Tevgera Gorranê peyameke pîrozbahiyê arasteyî Rêkxerê Giştî û endamên Encûmena Giştî û Niştîmanî ya Tevgera Gorranê kir û ragihand: “Bi boneya 14 saliya damezrandina Tevgera Gorran, em bi germî pîrozbahiyê li we, endam û alîgirên partiya we dikin û hêviya berdewamî û serkeftinê di xizmetkirina doza rewa ya gelê me de dixwazin.”

Di peyamê de hat gotin: “Em rola Tevgera Gorranê di proseya siyasî ya Herêma Kurdistanê de bilind dinirxînin, herwiha tekezî li ser hevpeymanî û hevahengiya di navbera me û hemû hêz û aliyên siyasî yên Kurdistanê de dikin, ji bo parastina destkeftên me û bidestxistina hemû mafên xwe.”

Polîtburoya PDKê dibêje: “Pêwîst e hemû alî bi dilsozî û berpirsyarane pêngav bavêjin ji bo encamdana proseya hilbijartinan, çareserkirina pirsgirêkan û bihêzkirina binemayên hevahengiyê û dabînkirina paşerojeke geş û hêja ji bo gelê me.”