Rayedarekî Kremlînê: Putin dê serdana Tirkiyê bike

Navenda Nûçeyan (K24) - Şêwirmendê Siyaseta Derve ya Kremlînê Yuri Osakov ragihand ku Serokê Rûsyayê Vladimir Putin plan dike ku serdana Tirkiyeyê bike, lê belê li ser roja serdanê lihevkirin pêk nehatiye.

Yuri Osakov derbarê serdana Serokê Rûsyayê Vladimir Putin a Tirkiyê û hevdîtina bi Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyîp Erdogan re ji rojnamevanan re axivî û got ku Putin soz da ku dema Erdogan di hilbijartinên Serokomariyê de bi ser bikeve serdana Tirkiyeyê bike.

Osakov dibêje: "Ez dikarim piştrast bikim ku planên aliyên Tirkiye û Rûsyayê ji bo serdana Putin bo Enqerê hene, lê heta niha li ser dem û roja serdanê li hev nekirine."

Her wiha Osakov li ser pirsa li ser îhtîmala pêşniyarkirina rêkeftinekê li ser hinartina genim a Ukraynayê bi rêya Deryaya Reş di civînê de, got normal e ku her du serok bi rêya telefonê yan rû bi rû li ser vê mijarê gotûbêjan bikin.