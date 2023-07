Karê medyaya elektronîk li Herêma Kurdistanê tê birêkxistin

Navenda Nûçeyan (K24) – Wezareta Rewşenbîrî û Lawan a Hikûmeta Herêma Kurdistanê di rênimayeke nû de, daxwaz ji hemû dezgehên ragihandinê û saziyên ku bi rêya medyaya civakî kar dikin, navên xwe tomar bikin.

Rêveberê Giştî yê Çap û Belavkirinê di Wezareta Rewşenbîrî û Lawan de Şêrwan Ebdulla ji K24ê re got: “Her rûpelek ku karê medyayê bike, divê di heyama 3 mehan de xwe tomar bike, nexwe dê rêkarên yasayî li dijî wan bêne kirin.”

Rêveberê Giştî yê Dezgeha Çap û belavkirinê Şêrwan Ebdullah ji K24ê re ragihand: “Li ser karê medyaya elektronîkî kêmasî heye, başî û bi nebaşiyê ve têkel e. Zêdetirî 10 giliyan li cem me hene, kes malbat û Serdozgeriya Giştî giliyên wan li ser wan rûpelan hene ku nayê zanîn xwediyên wan kî ne û li kû kar dikin, ji ber vê yekê em dixwazin vê yekê sererast bikin.”

Hin rojnameger û xebatkarên medyayê vê gava Wezareta Rewşenbîrî bi gaveke giring dizanin û navên xwe jî li Wezareta Rewşenbîrî tomar kirin.

Berpirsê Dezgeha Medyayî ya Wişe Serbaz Salih ji K24ê re got: “Pêwîst e medya berpirsyar be ku li gorî yasayê tevbigere, ji ber ku bêyî çavkaniyeke fermî ya tomarkirinê li cem hikûmetê, nabe karê rojnamevaniyê were kirin.”

Li gor amarên Dezgeha Çap û Belavkirinê heta niha zêdetirî 120 malper û rûpel hatine tomarkirin û bi sedan rûpel û malperên din jî hene ku jêderên wan nediyar in.