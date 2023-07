Peyameke sersaxiyê ji Serokwezîr Mesrûr Barzanî ve

Hewlêr (K24) – Ji ber koça dawî ya Mîrevan, kurê Eyûb Remezan, Serokwezîr Mesrûr Barzanî peyameke sersaxiyê belav kir û tê de hevxemiya xwe bo bav û malbata rehmetî ragihand.

Peyama sersaxiyê ya Serokwezîr Mesrûr Barzanî wiha ye:

Birêz Eyûb Remezan

Bi xem û kovan ve, me peyama malavahîya kurê hewe, Xwedê jê razî Mîrevan bihîst. Behî û serexoşiyê li hewe dikem û hevpişkê xema we me. Xwedê mezin canê wî bi beheştê şad biket û sebr û hedarê bidete malbata hewe.

Mesrûr Barzanî

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê