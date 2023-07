Peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî bi boneya salvegera jenosîdkirina Barzaniyan

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro duşemê 31ê Tîrmehê di salvegera jenosîdkirina Barzaniyan de peyamek belav kir û tê de ragihand, ev tawana mezin, beşek bû ji pêleke nijadperestî ya rejîma têkçûyî ya Be'sê li dijî gelê Kurdistanê.

Di peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî de hatiya diyarkirin, îro çil sal di ser yek ji dirandetirîn tawanên rejîma berê ya Iraqê re derbas dibin, ku jenosîdkirina bi hezaran mirovên bêtawan ên Barzanî bû, tenê ji ber ku ew Kurd û Barzanî bûn, hatin desteserkirin û piştre li biyabanên Iraqê bi zindî hatin biçalkirin.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê destnîşan kiriye, ev tawana mezin, beşek bû ji pêleke nijadperestî ya rejîma têkçûyî ya Be'sê li dijî gelê Kurdistanê, ku bêserûşûnkirin û jenosîdkirina Kurdên Feylî û enfalkirina navçeyên Barzan û Germiyan û Badînan û kîmyabarankirina Helebceyê û çendîn deverên din ên Kurdistanê, zîncîreyek bû ji wan tawanên hovane yên li dijî xelkê Kurdistanê hatin encamdan.

Mesrûr Barzanî ragihand, cihê mixabiniyê ye ku piştî derbasbûna çil sal di ser vê karesatê de, hîn jî hinek kes hene bi heman eqliyet û hizrên şovenî û serdema Enfalê, dixwazin mafên rewa û destûrî yên gelê Kurdistanê binpê bikin. Di demekê de ku xelkê Kurdistanê bi hezaran qurbanî dane û rûbirûyî çendîn tawan û karesatên mezin bûne ji bo berevanîkirina nasnameya xwe ya netewî û niştimanî ku ti car dest jê ber nadin.

Her wiha diyar kir, devera Barzan yek ji wan navçeyên Kurdistanê ye ku di serdema borî de bi dehan car rastî wêrankarî û komkujî û jenosîdê bûye, lê belê wan hemû zilm û sitem û tawanan, nekarîn îradeya netewî û giyana xweragirî û berevaniyê li van deveran ji nav bibe û her dem li dijî zilm û sitemê rabûne û ji ber xweragirî û qurbanîdan û xwîna pak a şehîdên me, ev statuya destûrî ya niha ya Herêma Kurdistanê berhem hatiye û divê bi her awayî, em dakokiyê lê bikin û zêdetir geşe pê bidin.

Di salvegera karesata jenosîdkirina Barzaniyan de Serokwezîr Mesrûr Barzanî dibêje, em xwestek û daxwaza Herêma Kurdistanê ji bo qerebûkirina şayisteyên maddî û manewî yên malbat û kesûkarên enfalkiriyan û xelkê zilmlêkirî yê Kurdistanê ji aliyê hikûmeta Iraqê ve li gor Destûrê, dubare dikin. Divê em hemû kar ji bo jiholêrakirina hizra Enfal û dubarenebûna van tawanan bikin.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî ragihand, di vê salvegera jenosîdkirina Barzaniyan de em serê rêzê ji bo Barzaniyên enfalkirî û hemû şehîdên Kurdistanê ditewînin û her dem bi rêz û rûmet wan bi bîr tînin. Her wiha rêz û pêzanîna min ji bo kesûkar û malbatên serbilind ên enfalkiriyan heye, ku rûbirûyî rojên gelek dijwar bûne, lê karîne bi serbilindî zarok û neviyên xwe bigihînin. Spasiya camêrî û hawarçûna xelkê qehreman û niştimanperwer ê Hewlêr û derdora wê û navçeyên din ên Kurdistanê dikim, ku di dema wan karesatan de alîkar û hevsozên kesûkarên enfalkiriyên Barzanî bûne.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di dawiya peyama xwe de dibêje, silav li giyanê pak ê şehîdan û hemû enfalkiriyên Kurdistanê, ew her dem di bîra me de ne.