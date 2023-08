Nêçîrvan Barzanî: Em hertim piştevanê Êzdiyan in

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi boneya cejna Çileya Havînê peyamek belav kir û tê de ev cejin li xwişk û birayên Êzidî pîroz kir.

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di peyama xwe de got: “Cejna Çileya Havînê bi germî li hemû xwişk û birayên Êzidî li Kurdistan, Iraq û cîhanê pîroz dikim. Hêvîdar im cejn û bihnvedaneke aram derbas bikin û cejna xêrê û aramiyê be.”

Di peyama de hat: “Di demekê de ku cejn hevdem e ligel bîranîna jenosîda Êzdiyan, em hemû qurbaniyên Êzdiyan bi rêz û hurmet bibîr tînin, dilê me ligel malbatên wan û hemû xwişk û birayên Êzidî ye yên ku heta niha jî vê karesatê dinalin. Em hemû piştrast in ku em ê her tim piştgiriyê bidin wan.”