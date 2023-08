Mesrûr Barzanî di salvegera jenosîda Êzdiyan de: Divê dawî li rewşa neyasayî ya li Şingalê were

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi boneya salvegera jenosîda Êzidiyan û komkujiya Şengalê peyamek weşand û tê de ragihand, “Di vê bîranînê de, em piştgiriya xwe ji bo daxwazên rewa yên xwişk û birayên me yên Êzidî dubare dikin û pêwîst e rewşa awarte ya li Şengalê bidawî bibe.”

Peyama Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî:

Beriya 9 salan terorîstên DAIŞê êrişeke hovane li ser Şingalê û derdora wê pêk anîn û bi hezaran kes kuştin, winda kirin û koçber kirin.

Di vê boneya xemgîn de em bi rêz û hurmet hemû qurbaniyên vê komkujiyê bibîr tînin. Her wiha bi pêzanîneke mezin ew xweragirî, qehremanî û qurbanîdana Hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê bi serokatiya Serok Mesûd Barzanî bi bîr tînin, ku efsaneya terorîstên DAIŞê têkşikand û Şingal rizgar kir û destanek dîrokî tomar kir.

Em destxweşiyê li hemû welatên ku tawanên terorîstên DAIŞê li dijî Kurdên Êzîdî wek jenosîd nas kirine, dikin. Em hêvîdar in civaka navdewletî alîkariya me bike ji bo kêmkirina êş û azarên xwişk û birayên me yên Êzidî.

Mixabin piştî 9 salan ji wê karesatê, hîn rewşa Şingalê asayî nebûye û ji ber xwesepandina milîs û grûpên çekdar ên neyasayî, xwîşk û birayên me nekarîn vegerin ser cih û warên xwe û ew dever jî nehatiye avedankirin.

Di vê bîranînê de, em piştgiriya xwe ji bo daxwazên rewa yên xwişk û birayên me yên Êzidî dubare dikin û pêwîst e rewşa awarte ya li Şengalê bidawî bibe. Herwiha em tekezî li ser cîbicîkirina rêkeftina Şingalê û derketina wan hêzên neyasayî ji herêmê dikin, ji bo bi alîkariya Hikûmeta Federal û civaka navdewletî ev navçe bê avedankirin û desthilata navçeyê jî vegere destê xelkê resen ê Şingalê.

Em bejna xwe li ber şehîdên komkujiya Şingalê û tevahiya şehîdên Kurdistanê ditewînin.

Mesrûr Barzanî

Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê

2023/8/3