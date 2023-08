Mesrûr Barzanî pîrozbahiyê li Partiya Sosyalîst a Demokrat a Kurdistanê dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi boneya 47 saliya damezrandina Partiya Sosyalîst Demokrat a Kurdistanê, peyameke pîrozbahiyê belav kir û tê de ragihand, “Roleke berçav ya Partiya Sosyalîst Demokrat a Kurdistanê di tevgera rizgarîxwaz a gelê Kurdistanê de hebû.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî peyama xwe arasteyî Sekreterê Giştî yê Partiya Sosyalîst Demokrat a Kurdistanê Mihemed Hacî Mehmûd kir û tê de got: “Bi boneya 47 saliya damezrandina Partiya Sosyalîst Demokrat a Kurdistanê, germtirîn pîrozbahiyên xwe pêşkêşî we, serkirdayetî û hemû endam û alîgirên partiya we ya têkoşer dikim û hêviya pêşketin û serkeftinê ji we re dixwazim.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî ragihand jî, “Partiya Sosyalîst Demokrat a Kurdistanê di tevgera rizgarîxwaz a gelê Kurdistanê de roleke wê ya berçav hebû û hêvîdar im ligel hemû aliyên Kurdistanî yên niştimanperwer li ser parastina mafên rewa û destûrî yên gelê Kurdistanê û destkeftên netewî berdewam be.”