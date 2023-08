Mihemed Îsmaîl: Serok Barzanî piştevaniya xwe ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê dubare kir

Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî îro 12ê Tebaxa 2023an ligel şandeke Partiya Demokrat a Kurdistanê – Sûriyê (PDK-S) civiya berdewamiya piştevaniya xwe ji bo partiyê re dubare kir.

Nivîsîngeha Ragihandina Navendî ya PDK-Sê di daxuyaniyekê de belav kiriye, îro şandek ji her yek Sekreterê PDK-Sê Mihemed Ismaîl û Endamê Polîtburoyê û Berpirsê Nivîsîngeha Pêwendiyên Niştîmanî Seîd Omer pêk hatibû, ligel Serok Barzanî civiya.

Sekreterê PDK-Sê Mihemed Îsmaîl bû mêvanê bultaya K24ê derbarê naveroka civînê de ji K24ê re got: “Spasiya Serok Barzanî dikin ku îro derfetek da me ku li ser siyasî ya navçeyê bi giştî û ya Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi taybetî gotûbêj bikin.”

Mihemed Îsmaîl got: “Piştevaniya Serok Barzanî bo miletê me gelekî giring e ta ku li ser asta danûstandinên navdewletî yên taybet bi pirsa Sûriyê neyê piştguhxistin û rola gelê Kurd di pêşeroja Sûriyê û nexşeya wê ya siyasî de hebe.

Mihemed Îsmaîl got: “Di civînê de me spasiya Serok Barzanî kir ji bo piştevanî û beşdariya cenabê wî di kongreya 12emîn a PDK-Sê de ku derfeteke gelekî giring bû ji partî, doz û miletê me re. Serok Barzanî di her demê de xemxwarê doza gelê xwe ye û her her dem piştevaniya miletê me li Rojavayê Kurdistanê kiriye.”

Diyar kir jî: “Serok Barzanî hêviyekê di PDK-Sê de dibîne wek xwediyê projeya netewî ya Kurdî. Cemawerê me yê berfireh heye, em hewl didin ev cemawer aktîv bibe û danûstandinên me bi hemû aliyên pêwendîdar ên di pirsa Sûriyê de hebin û em nûnerê rasteqîne ya miletê xwe bin.”

Sekreterê PDK-Sê got jî: “Em wek PDK-Sê di beşek ji opozîsyona Sûriyê ne û heta niha me ti bijarde û alternatîf jê re nedîtiye, lê em tê de doz û mafên gelê Kurd biparêzin.”

Li ser pirsa egera dubare destpêkirina diyaloga Kurdî – Kurdî, Mihemed Îsmaîl got: “Di civîna bi Serok Barzanî re me behsa vê xalê nekir, lê ez dikarim bibêjim ku aliyê Amerîkî me (ENKS) û aliyê din (PYNK) dibînin, lê heta niha ti kar bi kirdarî nehatiye kirin. Lê nêrîna me di vê derbarê de aşkere û zelal e, belgenameyek di navbera me de heye ku Mezlûm Ebdî û aliyê Amerîkî jî li ser îmze kirine. Ev diyalok dê zemîneke baş ji miletê me re peyda bikira û di berjewendiya miletê me de ba, eger biçûya serî, lê PYDê ev diyalog têk da, ji ber ku baweiya wê bi hevpariyê nîne.”

Li ser kongreya 12emîn a PDK-Sê, Mihemed Îsmaîl got: “Piştî her kongreyekê, qonaxeke nû dest pê dike. Tabî piştî kongreyê hin tişt hatin gotin û xemsarî çêbû hebû, lê di pişt re dê kar dê berdewam bike. Rêxistinên me li her cihekî bi xurtî dest bi kar û xebatên xwe kirine.”

Li ser rewşa ENKSê jî Mihemed Îsmaîl got, piştî kongreya ENKSê ya di Mijdara 2022an de, Desteya Serokatiya ENKSê ya berê karûbarên ENKSê birêve dibe, lê di heyama bê de em hewl bidin Desteya Serokatiyê ya nû, Komîteya Pêwendiyên Derve, Nûnerên ENKSê di nava Desteya Danûstandkar û Komîta Destûrê de û encûmenên din ên ENKSê hilbijêrin.”