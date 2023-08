Mesrûr Barzanî di dema vekirina projeya Kornîşa Delal de: Me soza xwe bi cih gihand

Hewlêr (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di merasîma vekirina projeya geştyariyê ya "Kornîşa Delal" de li Zaxoyê ragihand: “Cihê dilxweşiyê ye ku ez dibînim, em pêştir çend soz didin û piştre têm dibînim sozên me hatine cîbicîkirin.”

Îro Duşemê 14ê Tebaxa 2023an, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di merasîma vekirina projeya geştyariyê ya "Kornîşa Delal" de diyar kir: “Bi navê Xwedayê mezin û dilovan. Xwişk û birayên hêja, amadebûyên qedirgiran gelek bi xêr hatin, ez gelek xweşhal im ku îro ligel we li vê derê beşdar im, ji bo vekirina vê projeyê girîng û ciwan ku di demeke kêm de hatiye cîbicîkirin. Pîrozbahiyê li we û li Zaxo û hemû xelkê Kurdistanê dikim. Hêvîdar im em hemû sûdê jê bibînin û bibe cihê rizamendiya we hemûyan.”

Tê nûkirin..