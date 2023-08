Serok Mesûd Barzanî gihîşt Zaxoyê

Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî îro gihîşte Zaxoyê û biryar e ligel çîn û pêkhateyên cuda yên bajar û derdora wê bicive û guhdariya nêrîn, daxwaz, têbînî û gazindeyên wan bike.

Di çarçoveya serdana xwe bo devera Badînanê de, Serok Barzanî îro 20ê Tîrmeha 2023an danê sibê gihîşt baregeha Liqê Heştem ê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li Zaxo. Piştre jî dê bi zêdetirî 1500 kesên ji beşên cuda yên bajêr re bicive û guh bide daxwaz û têbîniyên wan.

Rêveberê Liqê Heştem ê PDKê li Zaxoyê Hakim Pîro ji K24ê re ragihand: “Îro ji bo me wek xelkê Zaxoyê, bi sedema hatina Serok Barzanî bo bajarê me, rojeke girîng û dîrokî ye. Zaxo û Serok Barzanî du tişt in ku qet ji hev nayên cudakirin. Serok Barzanî çendîn caran gotiye ‘Zaxo dil û canê min e’ ku ji ti herêmeke din re wiha negotiye. Gelê vê herêmê jî gotinên Serok Barzanî bi giringî dizanin.”

​Hekîm Pîro da zanîn: “Serok Barzanî dê ligel çîn û pêkhateyên cuda yên Zaxoyê, bazirgan, malbatên serbilind ên şehîdan û Pêşmergeyên dêrîn, rêxistinên girseyî, girtiyên siyasî û enfalkiriyan ku hejmara wan zêdetirî 1500 kesî ye, bicive. Welatî jî dê gilî, gazinde û daxwazên xwe bigihînin Serok Barzanî, Serok Baranî jî dê rasterast bersiva wan dide.”

Bi gotina wî Berpirsê Liqê Heştem ê PDKê li Zaxo: “Ev ne cara yekem e ku Serok Barzanî serdana Zaxoyê dike, lê tiştê ku vê serdanê ji serdanên din cuda dike, beşdarbûna kasibkaran di civînê de ye. Ji ber ku piraniya wan kesên ku îro bi Serok Barzanî re dicivin kasibkar in ku dahata wan a mehane nîne û rojane debara xwe dikin .”