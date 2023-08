Pispor: Divê siyaseta HDPê li ser xeteke neteweyî were avakirin

Diyarbekir (K24) – Partiya Çep a Kesk biryar daye ku navê xwe biguherîne û bi siyaseteke nû ber bi pêvajoya bangeşiya hilbijartinên şaredariyan ve biçe. Hem hevpeymanên Partiya Çepa Kesk û hem jî pisporê siyasetê dibêjin, divê di navê partiye de peyvên îdeolojîk nebin û li ser xeteke neteweyî polîtîka wê were avakirin.

Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) li hember doza girtinê wek bergiriyekê kongreya xwe li dar xist, xebatên xwe da rawestandin, hemû plan û projeyên xwe jî bo Partiya Çepa Kesk veguhastin ku biryar hatiye dayîn ku Partiya Çepa Kesk jî navê xwe biguherîne.

Hevpeymanên Partiya Çepa Kesk yên li Bakurê Kurdistan bi Partiya Çep a Kesk re meşiyan dibêjin, di hilbijartinên Gulanê de dengdêran hişyariyek da Partiya çep a Kesk ku hem divê navê wê de peyvên îdeolojîk nebin û hem jî divê polîtîkayên neteweyî yên li gorî rastîya dengdêran û çanda civakê werin meşandin.

Serokê Partiya Însan û Azadî û Parlementerê YSPê Yê Diyarbekir Mehmet Kamaç ji K24ê re got: “Di hilbijartinên Gulanê de jî me dît ku gel ji peyva sol ango çepgir nîgeran e. Divê navê partiye li gorî rastiyên civakê be. Divê navên partiyan de peyvên îdeolojîk nebin. Ez vê yekê jî bejim ku xuya ye dê tifaqa me berdewam be. Di vê pêvajoyê de nêrîna me jî standin û me got divê li gorî çanda civakê xebat werin kirin.”

Pisporên siyasetê û akademîsyen balê dikêşin ku ji xwe dengek diyar û teqez ê HDPê heye, li gel vê jî dê li Bakurê Kurdistanê jî vegere siyaseta muhafazakar û dixwaze li Rojhilatê Tirkiyeyê dengên kurdan û çepgiran jî biparêze ku YSP dê navê xwe biguherîne û rune ser vê mîratê.

Akademîsyenê Beşa Zanistên Siyasî yê Zankoya Dîcle Vedat Koçal dibêje: “Ez bawer nakim ku piştî lêkolînek civakî biryara guherîna navê YSPê hatibe dayîn. Serkirdeyan ser maseyê biryar dane û tê xwestin ku dengên Kurdên ku nêzîkî AK Partiyê ne were standin û bo vê yekê jî dê siyasetek rastgir û muhafazakar dê were meşandin. Ji xwe di hilbijartinên gulanê de dengên YSPê kêm bûn û rexneyek hember wan hebû.”

Partiya Çep a Kesk derbarê navê nû de ji rêxistinên xwe yên navçe û bajaran xwestiye ku her rêxistin 4 navan pêşniya bike. Li gorî nêrîna giştî ya nav Partiya Çepa Kesk de jî divê navê nû ji navên berê yên kevneşopiya HDPê ne dûr be û di hişê dengdêran de cihek wê hebe.”