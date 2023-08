Behînameyek ji Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê

Hewlêr (K24) – Ji bo koça dawî ya xwedêjêrazî Ehmed Xalid Oreyî, Pêşmergeyê Şoreşa Gulanê û efserê Civata Ewlehiya Herêma Kurdistanê, Serokwezîr Mesrûr Barzanî peyameke sersaxiyê arasteyî Umer Oreyî, Berpirsê Liqa 8 a PDKê û malbata wî kir.

Peyama sersaxiyê ya Serokwezîrê Herêma Kurdistanê wiha ye:

Birêz Umer Oreyî, Berpirsê Liqa 8 a Partiya Demokrat a Kurdistanê li Zaxo

Ji ber wexera dawiyê ya birayê we Pêşmergeyê Şoreşa Gulanê û efserê Encûmena Asayîşa Herêma Kurdistanê, Xwedê lê xoşbûyî Ehmed Xalid Oreyî, behî û sersaxiyê li we û malbata we ya birêz dikim û hevpişkê xema we me.

Xwedayê mezin giyanê wî bi bihiştê şad bike û sebr û hedarê bi we bibexşîne.

Mesrûr Barzanî

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê