Malbat nikarin pêwistiyên xwendekarên xwe dabîn bikin

Diyarbekir (K24) – Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê werzê nû yê pewerdehiyê li dibîstanên seretayî û navîn hefteya ku bê destpê dike. Malbat jî dixwazin pêwistiyên xwedekarên xwe dabîn bikin, lê bihayên kelûpelên xwendinê bi kêmtirîn, 2 qatan zêde bûne, malbatan kiriye nav fikaran. Firoşkarên berhemên kirtasiya jî radigihînin ku welatî tên fyetan dipirsin û diçin.

Li Tirkiyê û Bakur, di 4’ê Îlonê de dibîstan vedibin û çewa ku zarok ji bo destpêkirina werzê nû bi kelecanî ne, mallbat jî ji ber nekarîna dabînkirina pêwistiyên xwendekaran bifikarin.

Fethî Şeker bi 3 zarokên xwe ve hatiye da ku pêwistiyên wan dabîn bike û radigihîne ku 5 zarokên wî hene û lêçûnên xwendekaran gelek giranbûne.

Fethî Şeker dibêje: “5 xwendekarên min hene, em li gund dijîn û cotkarin. Me zarokan anî ku pêwistiyên wan bistînin. Ez dixwazin wan bidim xwendin lê debar û dabînkirina pêiwstiyên wan gelek zêde ye û zehmet e. Qelam e, defter in, pirtûkin, boyaxin û hwd. Welahî bi tevî cilên wan her ji wan 3-4 hezar mesrefê wan çê dibe.”

Li gel ku ji destpêkirina werzê nû re ji hefteyekî kêmtir dem maye, kırtasiye û pirtûkxaneyên ku pêwistiyên xwendekaran difiroşin vala ne û bal tê kişandin ku divê ji bo pêwistiyên perwerdehiyê piştgirî ji bo malbatan bên dayîn.

Dîlara Yilmaz dibêje: “Li gor salên berê niha muşteriyên me gelek kêmbûne. Her sal di vê serdemê de, li ber kasa kargehê welatî dirêzêdabûn. Sedema serekî ya vê rewşê qeyrana aboriye. Welatî tên lîsteyên pêwistiyan di destên wan de ne, lê li fiyetan dipirsin û diçin. Bihayê her tiştekî kêmtirîn 2 qat zêdebûye û hêza welatiya nagihê ku pêwistiyan bistînin. Divê ji bo malabatan piştgirî bên dayîn dayîn da ku bikarin, pirtûk, defter, pênûs û pêwistiyên din yên bingehîn bo xwe dabîn bikin.”

Ji vebûna dibîstanan re, hefteyek maye û di vê werzê de jî amadekariyên ji bo destpêkirina dibîstanan ya xwendekaran tên kirin. Lê li kirtasiyeyan kêm kes tên û diçin. Firoşkar jî balê dikşînin ku ji ber giranbûnê welatî nikarin pêwîstiyên xwendekarên xwe dabîn bikin.