ENKS: Nabe şerê HSD û Encûmena Leşkerî ya Dêrazorê veguhêre şerekî Erebî-Kurdî

Navenda Nûçeyan (K24) – Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê (ENKS) derbarê şer û aloziyên li Dêrazorê yên di navbera HSD û hin Encûmena Leşkerî ya Dêrazorê de derketiye, zimanê gefxwarin û tirsandinê ji aliyê her aliyekî ve red dike û bang li her kesî dike ku rê li ber hewildanên gurkirina nakokî û dijmantiya Kurdî-Erebî bigirin.

Roja 27ê Tebaxa 2023an, HSDê, li bajarê Hesekê Fermandarê Encûmena Leşkerî ya Dêrazorê ya ser bi HSDê ve (Ehmed El Xebîl) Ebû Xewla û hejmarek din endamên wê encûmenê girtin. Di encamê de, çekdarên Encûmena Leşkerî ya Dêrazorê û eşîrên Ereban êrîşî çend xalên HSDê li Dêrazorê kirin. Li gorî amarên Rewangeha Sûrî ya Mafên Mirovan, di encamê de jî 16 çekdarên eşîrên Erebî û 6 şervanên HSDê û 3 sivîl hatine kuştin û hejmarek jî birîndar bûne.

Duhî jî, êl û eşîrên Ereb li bakurê rojhilatê Sûriyê seferberiya giştî li dijî (HSD) ragihandin û 12 demjimêr dem ji bo azadkirina Ebû Xewla û girtiyên din, dane HSDê.

ENKSê di vê derbarê de di daxuyaniyekê de ragihand, “Ji ber pirbûna navendên hêzê, aliyên çekdar û nakokiyên wan ên berdewam, ji roja Yekşemê 27ê Tebaxê ve, şerekî navxweyî di navbera hevpeymanên hêzên Hevpeymaniya Navdewletî de, di navbera HSDê û Encûmena Leşkerî ya Dêrazorê de derketiye û alozî li hejmarek deveran rû daye. Ji encama wê jî aliyên şovenîst ên girêdayî rejîmê û eşîrên din hewl didin ku ji rewşa derketiye, derfet bibînin û fitneyê û dijminatiya Kurdan bi giştî gur bikin û kiryarên serkideyên HSDê bikin sedema gurkirina nakokiya Erebî-Kurdî.”

ENKSê dibêje: “Tiştê ku gelê Sûriyê ji destpêka şoreşa xwe ya li dijî stemkariyê ve bi ser ketiye ew e, pirên pêwendî û hevgirtinê di navbera pêkhateyên Sûriyê de ava kirine, ku rejîmê bi dehsalan kar ji bo hilweşandina wan kiriye. Gelê Kurd li Sûriyê jî, herdem ji bo bihêzkirina wan piran û xurtkirina biratî û hezkirinê di navbera hermû pêkhateyan de li pêş bû û ti carî êşa û zulma ku ji aliyê rêjîmê ve hatiye serê wî, nexist stûyê ti pêkhateyeke gelê Sûriyê.

ENKS tekez dike, “Di demekê de ku ew zimanê gefxwarin û tirsandinê ji aliyê her aliyekî ve red dike û her axaftinek ku kîn û nakokiyan di nav gelê Sûriyê de bi hemû pêkhate û mezhebên xwe ve derdixe, şermezar dike. Di heman demê de bang li parastina nasname û taybetmendiya her herêmekê dike ku ji mafê xelkê wê karûbarên xwe birêve bibe. Herwiha bang dike ku bi hişmendî û dilsoziya bi qurbaniyên Sûriyê yekîtî û hevgirtina xwe biparêzin û rê li ber hewildanên gurkirina nakokiyên nav civaka Sûriyê bigirin.”

Herwiha ENKS bang li her alî dike ku kar li ser bihêzkirina bingehên pêkvejiyana biratî û hevbeşî di navbera pêkhateyên Sûriyê de bike, wek bingehekê ji bo avakirina Sûriyeke firehalî û demokratîk ku destûra wê mafên gelê Sûriyê nas bike û hemû tê de di nava aştî û aramiyê de dijîn.