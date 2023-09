Serokwezîr Mesrûr Barzanî derbarê rewşa bajarê Kerkûkê de peyamek belav kir

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî derbarê rewşa Kerkûkê de peyamek belav kir û tê de ragihand, “Em bi tundî ajaweyên li dijî demokrasî û pêkvejiyana aştiyane ya li Kerkûkê şermezar dikin. Em şehîdbûn û birîndarbûna welatiyên Kurd ên ku ji aliyê şovenîstan ve êrîş li wan hatine kirin, şermezar dikin.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî got: “Daxwaz ji Serokwezîrê Federal dikim ku bilez vê rewşa nexwestî kontrol bike û canê welatiyan û xwepêşanderan biparêze û êdî rê nede kesên bê berpirsiyar rewşê aloztir bikin.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî herwiha got: “Di heman demê de ez bang li welatiyên me yên Kurd ên stemlêkirî li Kerkûkê dikim ku xwe xwe bigirin û xwe ji karvedanên tundiyê dûr bixin. Her wiha bang li welatiyên Ereb û Tirkmen ên Kerkûkê yên resen jî dikim ku rê nedin kesên biyanî aramî û pêkvejiyana di navbera pêkhateyan de têk bidin.”