32 Kurd ji bo hilbijartinên şaredariyên Norwecê namzet in

Hewlêr (K24) – Li Norwecê ji bo hilbijartinên şaredariyên bajarên cuda cuda, 32 Kurd namzet bûne û di lîsteyên cuda yên partiyan de beşdarî hilbijartinan dibin.

Ji Partiya Parêzgaran a Norwecê du namzed Kurd in û yek ji wan ku ji Kurdistan24ê re axivî, got: “Eger em bi ser bikevin, bêguman karên baş di plana me de hene û bandora me dibe li ser biryaran, herwiha em ê ji bo Kurdên li Norwecê bixebitin, ji bo welatê Norwecê û ji bo neteweya min li navxwe û li welatê min Kurdistanê jî.”

Derya Qadir ku ji bo hilbijartinên Şaredariya Sarpsborg a Norwecê namzed e, ji Kurdistan24ê re ragihand, hilbijartinên şaredariyan ên welatê Norwecê ji çar salan carekê tê encamdan, ji roja 15ê Tebaxê ve, xelk dikarin pêşwext den bidin, lê belê sindoqên dengdanê bi sermî roja 8 heta 11ê meha Îlonê têne vekirin.

Serokê Partiya Parêzgarên Norwecê Erik Selle ji Kurdistan24ê re ragihand, di hilbijartinên vê carê de du namzedên wan ên Kurd hene, ku ew hêvî dikin herî kêm yek ji wan bi ser bikeve.

Erik Selle got, nêzîkî 10 sal in ligel Kurdan li ser doza Kurd dixebite, di sala 2017an de serperiştiya tîmekê kiriye ku çavdêr bûne di referandûma sala 2017an a Herêma Kurdistanê de.

Li ser referandûma Kurdistanê, Serokê Partiya Parêzgarên Norwecê di wê baweriyê de ye ku ew biryar rast bû û got: “Ez bi temamî piştgiriya Hikûmeta Herêma Kurdistanê dikim.”

Herwiha eşkere kir ku wî çend caran serdana Kurdistanê kiriye ku ew ji Kurdan hez dike.