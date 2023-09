Mehmet Kamaç: Divê di makezagona nû de nasnameya Kurd hebe

Diyarbekir (K24) - Li Tirkiyeyê çêkirina makezagonek nû û sivîl demeke dirêj e di rojevê de ye û derbarê vê mijarê de desthilat dibêje pêdivî bi makezagonek nû heye, opozîsyon jî dibêje “rast e pêdivî heye lê divê makezagonek ku hemû aliyan li xwe bigire û çanda pêkvejiyanê xurt bike were çêkirin û pêwîst e pirsa kurd jî di makezagona nû de were çareserkirin.

Serokomarê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan balê dikêşe ku divê êdî Tirkiyeyê ji Makezagona kodetayê were rizgarkirin û makezagonek sivîl were amadekirin. Demeke dirêj e ev mijar di rojeva Tirkiyeyê de ye û partiyên opozîsyonê jî dibêjin pêdivî bi makezagonek nu heye lê divê hemu aliyên li Tirkiyeyê dijî xwe di makezagona nû de bibînin. Siyasetmedarên Kurd ên di parlementoyê de cih digirin jî dibêjin divê makezagona nu pirsa kurd jî çareser bike û nasnameya kurdan jî di makezagonê de were nasîn.

Parlamenterê YPSê Mehmet Kamaç ji K24ê re diyar kir: “Di makezagona nû de pirsa kurd divê were çareserkirin. Divê nasnameya kurd di makezagonê de hebe, eger nebe em wê makezagonê qebul nakin. Ev makezagon ji aliyê serbazan ve hatiye çêkirin û makezagonek sivîl divê hebe.”

Partiyên opozîsyonê li aliyekê piştgiriya çêkirina makezagonek nû dikin û li aliyekê jî balê dikêşin ku divê çêkirina makezagonê ji berjewendiyên siyasî dûr were nîqaşkirin û di pêvajoya amadekirin û çêkirinê de jî nêrîna hemu beşên civakê were standin.

Cîgirê Serokê Partiya Saadetê û Parlamenterê Stenbolê Mustafa Kaya ji K24ê re diyar kir: “Civakek ji kodetayan gelek êş kêşayî û li dijî kodetayan e heye û ew civak bi makezagona kodetayê tê rêvebirin. Divê êdî ev makezagona kodetayê were guherîn. Divê makezagoneke ku herkes xwe tê de bibîne were çêkirin divê di makezagonê de çanda pêkvejiyanê ya xurt hebe.”

Siyasetmedarên kurd balê dikêşin ku makezagona niha ya leşkerî ye û ser nenasîna kurdan hatiye amadekirin ku makezagona nû de mafên kurdan nebe dê ew makezagon ne demokratîk be jî û ne sivîl be jî.