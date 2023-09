Lijneya Ewlehiya Navbera Iraq û Îranê: Baregehên opozîsyona Îranê yên li ser sînor hatine valakirin

Hewlêr (K24) – Lijneya bilind a cîbicîkirina rêkeftina ewlehiyê ya navbera Iraq û Îranê ragihand, baregehên opozîsyona Îranê yên li ser sînor bi temamî hatine valakirin.

Di daxuyaniyekê de lijneya navborî eşkere kir, bi pabendbûna her yek ji Iraq û Îranê bi xalên nav rêkeftina ewlehiyê û bi rêya hewlên hevbeş ên Hikûmeta Federal û Hikûmeta Herêmê û Lijneya Bilind a Hevbeş a navbera her du welatan, hemû wan baregehên opozîsyona Komara Îslamî ya Îranê bi temamî hatine valakirin, ku dikevin nêzîkî sînorê navbera her du welatan.

Herwiha diyar kir, ew hêzên opozîsyonê ku pêştir li wan baregehan cîgir bûn, bo cihekî dûrî sînor hatine veguhestin û çekên wan jî nemane, da ku wek penaber bimînin û li şûna wan hêzên pasevaniya sînor li wan xalan hatine bicihkirin.

Di daxuyaniyê de behsa wê yekê jî hatiye kirin ku nûnerê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekgirtî di civînên lijneyê de amade bûye, ku li Hewlêr û Bexdayê birêve çûne û piştevaniya temam ji bo Hikûmeta Iraqê di cîbicîkirina birgeyên rêkeftinê de nîşan daye, tevî serederîkirina ligel wan grûpan bi wî mercî ku pêgeheke wan a sivîl hebe.

Roja 19ê Adara 2023an, Iraq û Îranê di serdana Sekreterê wê demê yê Encûmena Asayîşa Niştimanî ya Îranê Elî Şemxanî û Şêwirmendê Asayîşa Niştimanî ya Iraqê Qasim Erecî de rêkeftineke ewlehiyê ya hevbeş îmze kirin, ku li ser hevahengiya parastina sînorê navbera herdu welatan bû.