Berdevkê Wezareta Derve ya Qeterê ji K24ê re: Em piştgiriya diyaloga navbera aliyên Iraqê dikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Berdevkê Wezareta Derve ya Qeterê ragihand, welatê wî piştgiriya diyaloga navbera aliyên Iraqê ji bo çareserkirina pirsgirêkan dike. Herwiha piştgiriya Dohayê ji bo parastina serwerî û bextewariya gelê Iraqê dupare kir.

Berdevkê Wezareta Derve yê Qeterê Mecîd Ensarî duhî li New Yorkê re ji K24ê re ragihand, Qeter hertim piştevaniya diyaloga navbera aliyên Iraqê dike û pêşwaziyê li her hewlekê bo parastina serwerî û xweşguzariya welatiyên Iraqê dike.

Ensarî got: “Civîna bilind a vê hefteyê ya li New Yorkê bê guman dê bibe hokarek ji bo welatên cîhan yekgirtî bin, vekirî gotûbêjan bikin û gavan ber bi çareserkirina pirsgirêkan bavêjin.”

Ensarî diyar kir: “Me îro di gotarên beşdarên civînên Komela Giştî de dît ku dîtina çareyan ji pirsgirêkên heyî yên cîhanê re çiqas zehmet e. Beşek ji beşdaran li ser teknolojî û zîrekiya destkird, hinekan jî li ser ewlehî, enerjî û xwarinê axivîn.”

Berdevkê Wezareta Derve ya Qeterê got: “Mîrê Qeterê di gotara xwe de bal kişand ser girîngiya dîtina çareseriyên aştiyane ji bo piraniya pirsgirêkên cîhanê, wek mînak pirsgirêkên Sûriye, Filistîn, Lubnan, Yemen, Afxanîstan û şerê Ukraynayê. Divê cîhan li hev li ser van mijaran rûnin û guftûgo bikin. Em hêvî dikin ku sozên hatine dayîn, bibin kiryar û pirsgirêk bên çareserkirin.”

Derbarê rewşa Iraqê de Ensarî got: “Me hertim piştevaniya birayên xwe yên li Iraqê kiriye û piştevaniya diyaloga di navbera aliyan de kiriye. Birêz Mîrê Qeterê di gotara we got: Divê diyalog hertim şûna nakokî û rûbirûbûnê bigire. Pêwendiyên me yên kûr ligel birayên me li Iraqê hene û piştgiriya serwerî, yekrêzî û xweşguzariya welatiyên dikin û Qeter pêşwaziyê li her hewlekê di vî warî de dike.”