Samuel Wahlberg: Helwesta me ya li hember Kurdan nayê guhertin

Navenda Nûçeyan (K24) – Berdevkê Erebî yê Wezareta Derve ya Amerîkayê Samuel Walberg derbarê pêgeha siyasî ya Herêma Kurdistanê li Iraq û Rojhilata Navîn ragihand: “Têkiliyên me yên bi Kurdan re li ser bingeha dostaniyê ne helwesta me ya li hemberî Kurdan nayê guhertin.”

Wahlberg ji K24ê re got: “Li gor nêrîna me, pêwendiyên Amerîka bi Kurdan re li ser bingeha dostaniyê ye. Rast e hin peyvên siyasî yên wek hevpar an jî hevalbend li hember Kurdan tên bikaranîn, li serê hemûyan jî bikaranîna peyva dostaniyê gaveke rast e. Dostaniya di navbera Amerîka û Kurdan de bi dehan salan heye, berî sala 1991ê, ji ber vê yekê ew dostaniyeke xurt e û ti tişt nikare wê biguherîne. Em li ser bingeha wê dostaniyê, em pêşwaziyê li Kurdan dikin.”