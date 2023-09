Nêçîrvan Barzanî pêşwazî li Fermandarê Giştî yê Hêzên Hevpeymanan kir

Hewlêr (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ligel Fermandarê Giştî yê Hêzên Hevpeymanan li Iraq û Sûriyê civiya û beha rûbirûbûna teror û metirsiyên DAIŞê û proseya çaksaziyê ya li Wezareta Pêşmerge kir.

Îro Pêncşemê 21ê Îlona 2023an, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî pêşwazî li Fermandarê Giştî yê Hêzên Hevpeymanan li Iraq û Sûriyê û şanda pê re kir.

Di civînê de pêşhateyên herî dawî yên rûbirûbûna teror û metirsiyên DAIŞê li Iraq û Sûriyê, proseya çaksaziyê ya li Wezareta Pêşmerge û pêngavên herî dawî yên yekxistina hêzên Pêşmerge û giriftên li ber wê, hatin gotûbêjkirin.

Herwiha di hevdîtinê de her du aliyan tekezî li ser wê yekê kirin ku him li Iraq û him li Sûriyê, divê hemû alî hevkar bin ji bo rêgirtina li serîhildana DAIŞê ku hîn jî gefeke rasteqîn e li ser asayîş û seqamgîriya navçeyê.

Li ser vê mijarê hevnêrîn bûne ku divê ewên ji destê DAIŞê têne rizgarkirin, an kampan bi cih dihêlin, ji bo vegera wan a nav civakê şiyandin ji wan re were kirin, herwiha ronahî xistin ser çawaniya rêgirtina li tundrewiyê.

Di beşeke din a civînê de her du aliyan amaje bi wê yekê kirin ku di proseya çaksazî û yekxistina Pêşmerge de tevî hinek pêşketinan, kêşeyên cidî li ber proseyê hene û divê werin çareserkirin, li ser vê mijarê Nêçîrvan Barzanî pabendiya Herêma Kurdistanê bi berdewamiya karkirina ji bo serxistina proseyê û yekxistina Pêşmerge, dûpat kiriye.

Rewşa navçeyê bi giştî û çend mijarên din, mijarên din ên civînê bûn ku Konsulê Giştî yê Amerîkayê yê li Herêma Kurdistanê jî amade bû.