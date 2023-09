Koşka Spî: Em daxwaz dikin hinardeya petrolê bi rêya boriya petrolê ya Iraq û Tirkiyê dest pê bike

Hewlêr (K24) – Amerîka pêşwaziyê li rêkeftina navbera Herêma Kurdistanê û Iraqê dike li ser mijara budceyê û daxwaz dike ku demildest hinardeya petrolê bi rêya boriya petrolê ya Iraq û Tirkiyê dest pê bike.

Koşka Spî ragihandiye, Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sûdanî di civîna komeleya giştî ya Neteweyên Yekgirtî de li Amerîkayê ligel Koordînatorê Koşka Spî bo Karûbarên Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqayê Brett McGurk û Şêwirmendê Bilind ê Serokê Amerîkayê bo Enerjî û Veberhênanê Amos Hochstein civiyaye.

Di civînê de Brett McGurk pêşwazî li rêkeftina navbera Herêma Kurdistanê û Iraqê kiriye li ser mijara budceyê û daxwaz kiriye ku demildest hinardeya petrolê bi rêya boriya petrolê ya Iraq û Tirkiyê dest pê bike.

Roja 14ê Îlona 2023an, şandeke Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi serokatiya Serokwezîr Mesrûr Barzanî û endametiya Cîgirê Serokwezîr Qubad Talebanî, Wezîrê Darayî û Aborî Awat Şêx Cenab, Wezîrê Navxwe Rêber Ehmed, Serokê Dîwana Encûmena Wezîran Omêd Sebah û Sekreterê Encûmena Wezîran Amanc Rehîm pêk tê, gihîşt Bexdayê.

Piştî gihiştina bo Bexdayê, Serokwezîr Mesrûr Barzanî derbarê serdana ya bo Bexdayê de, li hejmara xwe ya tora civakî X (Twitter) nivîsî: “Ez îro li Bexdayê me ji bo ku bi Serokwezîr û serkirdeyên din ên Iraqê re, ji bo parastina mafên destûrî yên gelê Kurdistanê û çareserkirina pirsgirêkan, gotûbêjan bikim.”

Statement from National Security Council Spokesperson on Meeting with Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani of Iraq 🇺🇸 🇮🇶 https://t.co/NILbC9ginQ