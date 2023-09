Sûdanî: Rawestandina hinartina petrola Herêma Kurdistanê bandoreke neyînî li ser bûdceyê dike

Navenda Nûçeyan (K24) - Serokwezîrê Iraqê dibêje, dabînkirina Herêma Kurdistanê ji bûdceya federal a Iraqê bi pirsgirêkên darayî yên berê yên Herêma Kurdistanê ve girêdayî ye û got, ev pirsgirêk piştî rawestandina hinartina petrolê bi rêya bendera cîhanê ya Tirkiyê û ji ber astengiyan. Li hember qanûna bûdceya sala 2023ê jî got, Rawestandina hinartina petrola Herêma Kurdistanê bandoreke xirab li ser rêjeya dahata bûdceyê dike.

Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sûdanî di civînekê de ku ji aliyê Al-Monitor û Semaphore ve di çarçoveya serdana xwe ya New Yorkê de hat lidarxistin de ragihand; Hikûmeta Herêma Kurdistanê beşek ji hevpeymaniya desthilatdar e ku hikûmeta nû ya Iraqê ava kiriye. “Lihevkirineke siyasî li ser pirensîpên giştî heye ku ji aliyê Encûmea Nûneran ve deng li ser hatiye dayîn û hikûmet li ser hatiye avakirin.

Li gor Sûdanî, hikûmeta federal li hember Herêma Kurdistanê bi berpirsyarî tevdigere û got, Herêma Kurdistanê beşek ji Iraqê ye û berpirsatiya hikûmeta federal li hember herêmê û welatiyên wê, erkekî exlaqî û niştimanî ye.

Serokwezîrê Iraqê her wiha got, piştî serdana şanda bilind a Herêma Kurdistanê bo Bexdayê, wan çareseriyek ji bo pirsgirêkên darayî yên di navbera Herêma Kurdistanê û hikûmeta federal de dîtine. “Hemû pirsgirêk bi diyalog û têgihiştina erkan dikarin bên çareserkirin.

Sûdanî ragihand ku wê dest bi fînansekirina Herêma Kurdistanê kiriye û dê heta dawiya îsal berdewam bike, herwiha rêkeftina darayî di navbera her du aliyan de jî dê beriya dawiya îsal were kirin. Li ser fatûreya neft û gazê, wî got ku gotûbêjan pêşkeftinek baş bi dest xistine.

Derbarê hinartina petrola Herêma Kurdistanê de jî, wî got ku aliyê Tirkiyê amaje bi hebûna kêşeyên teknîkî kiriye û Iraq li benda wê yekê ye ku aliyên Tirkiyê asta kêşeyên teknîkî di boriyên ku bi bendera cîhanî ya Tirkiyê ve girêdayî ne piştrast bike.

Sûdanî da zanîn ku ew li benda sînyala Tirkiyê ne ku ji nû ve hinardekirina petrolê dest pê bike û got ku ev pêngava Tirkiyê berevajî peymana berê ya sala 1973ê ye ku di navbera her du welatan de hatibû îmzekirin.

Sûdanî ragihand ku ji ber rawestandina hinartina petrola Herêma Kurdistanê bi rêya bendera Tirkiyê, ew nikarin rojane 470 hezar bermîl petrol hinarde bikin û tekez kir, ku ev hejmar bi bandor e û bandoreke neyînî li ser qebareya dahata bûdceyê dike.

Sûdanî di hevpeyvîneke ligel Bloombergê de ragihand, Iraq dê bibe welatekî çalak di bazarên cîhanî yên gazê de. siyaseta giştî ya welat.

Serokwezîrê Iraqê got ku wan li gel kompaniyên petrolê yên Amerîkayê yên ku li Herêma Kurdistanê kar dikin re hevdîtin kirine. Wî got ku kompanyayên Amerîkî berjewendîya xwe dîyar kirine ku heman tiştî li deverên din ên Îraqê bikin.

Sûdanî got ku wî di hevdîtina xwe ya vê dawiyê de bi Wezîrê Derve yê Amerîka Anthony Blaken re çend mijar gotûbêj kirine. Ji nû ve hinardekirina petrolê bi rêya Bendera Cîhanî ya Tirkiyê û aktîvkirina peymanên stratejîk û karkirina kompaniyên Amerîkî li Iraqê.