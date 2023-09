Lavrov: Em pêşwazî li danûstandinên Hewlêr û Bexdayê bo çareserkirina pirsgirêkan dikin

Navenda Nûçeyan (K24) – Wezîrê Derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov di kongreyeke rojnamevanî de li New Yorkê ragihand, welatê wî pêşwaziyê li danûstandinên di navbera Hewlêr û Bexdayê de ji bo çareserkirina kêşeyan dike.

Lavrov got: “Kompanyayên Rûsî li Iraqê kar dikin û dê berdewam bin. Pêvajoya dîtina çareseriyekê ji bo serxwebûna peywendiyên Rûsya û Iraqê li Washington û her paytexteke din berdewam e. Dema li Iraqê bûm, min serdana Hewlêrê kir, aşkere bû ku niyaza herdu aliyan, çareserkirina pirsgirêkan e, ji bo hûrgiliyên lihevkirinan divê nûnerên her du hikûmetan jî li hev bikin.”

Got jî: “Em pêşwaziyê li diyaloga di navbera hikûmeta Iraqê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê dikin.”

Wezîrê Derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov 7ê Cotmeha 2019ê gihîşt Hewlêrê û ji aliyê Serokwezîr Mesrûr Barzanî ve hat pêşwazîkirin.

Pêwendiyên Herêma Kurdistanê û Rûsyayê yên dîrokî hene ku ji Sovyeta berê vedigerin.