Mesrûr Barzanî: Me 2.5 milyon dolar ji bo qonaxa yekem a Projeya Geşedanê terxan kiriye

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê ragihand, di qonaxa yekem a projeya geşepêdanê de, 2.5 milyon dolar ji bo berfirehkirina karsaziya biçûk û navîn tê terxankirin.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî şeva borî peyamek li tora civakî “X” (Twittera berê) belav kir tê de got: “Hikûmeta Herêma Kurdistanê di qonaxa yekem a Projeya Geşedanê de, 2.5 milyon dolar ji bo berfirehkirina karsaziyên biçûk û navîn terxan bike. Serlêdan jî dê bi bankên taybet û rêxistinên karsaziya herêmî re bi awayekî serbixwe bêne nirxandin.”

Serokwezîr Mesrûr Barzanî wek handanekê ji bo xwediyên karsaziyên biçûk û navîn û ji bo serxistina projeya Geşedanê, lînka projeyê belav kir û wiha nivîsî: "Serlêdan bişînin: http://Bloom.digital.gov.krd

Pêştir jî Serokwezîr Mesrûr Barzanî li tora civakî X gotibû: "Projeya Geşedanê, qerzan dide karsaziyên biçûk û navîn. Armanca me piştgirîkirina kompaniyan, geşepêdana aborî û pêşxistina jîngeha karsaziyê li Kurdistanê ye.”

Herwiha Serokwezîr Mesrûr Barzanî di merasîma ragihandina projeya (Geşedan) li Hewlêrê de, gotarek pêşkêş kir û tê de got: “Serokwezîr Mesrûr Barzanî got: “Kêfxweş im ku îro projeyek girîng a Hikûmeta Kurdistanê radigihînim ku projeya geşedanê ye û ji qerzên bazirganî ya ji bo karên biçûk û navîn li Herêma Kurdistanê pêk tê, ji bo wan kesên ku dixwazin bi rêya deynên bankî bi rêya bankên sektora taybet, karên xwe bipêş bixin. Ev proje beşek ji plan û rojeva hikûmetê ji bo geşepêdana karsazî û hevkariya sektora taybet e, ku helbet di van salên dawî de her du sektorên giştî û yên taybet hevdu temam kirine û bi hev re hevkarî û hemahengî kirine, ji bo pêşxistina jêrxana aborî ya Herêma Kurdistanê. Hebûna sektora taybet li her welat û civakê de, mercê sereke yê bihêzbûna aborî ye û yek ji stûnên sereke yên serkeftina sektora taybet e.”