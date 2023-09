Hunermendên Kurd: Divê karsazên me xwedî li çand û hunerê derkevin

Diyarbekir (K24) – Hunermendên Kurd li Diyarbekirê şahiyeke muzîkê pêşkêş kirin. Hunermendên Kurd Birader, Emîn Erbanî û Eray Koşar li mezintirîn Navenda Kergehan (Mall) a Diyarbekirê konserek lidar xistin bi stranên xwe demeke xweş bi beşdaran derbas kirin.

Li mezintirîn Mall a Diyarbekirê hunermendên Kurd welatiyan heta derengê şevê coşandin. Di konsere de, Hunermendên beşdar hunermendên Kurd ku çûne ser dilovaniya xwe jî bibîr anîn.

Hunermendê navdar Birader jî kêfxweşiya xwe ji lidarxistina konserê ragihand û bal kişand ku tiştekî girîng e ku karsazên Kurd li welatê xwe ramedanan bikin û li hunermendên xwe xwedî derbikevin.

Hozan Birader ji K24ê re got: “Taybetiyeke vê konserê hebû ku nîşan dide êdî burjuwaziya me, karsazên me dest avêtine çand û hunerê û piştgiriyeke sivîl didin ev gelek watedar e. Dîsa avakirina vê derê girîng e ku li welatê xwe avadanî kirine û neçûne li derve ramedan nekirine ev jî watedar û destxweşiya herkesi dikim.”

Hunermendên Kurd bal kişandin ku li Bakur welatî di gelek zehmetî û tengasiyan de derbas dibin û konser û şahiyên wiha hem ji bo hunermendan û hem jî ji bo welatiyan dibin cihê kêfxweşiyan.

Hunermend Emîn Erbanî got: “Em ji bo konserekî hatin Amedê, ez, kekê Birader û çend hunermendên me. Me jî bêriya Diyarbekirê kiribû û gelê Amedê jî bêriya me kiriye. Em dixwazin şahiyên wiha her bên kirin da ku em hunermend bi gelê xwe re kêf û şahî bikin.”

Li Diyarbekirê li navendeke kargehan hunermendên Kurd derketin ser dikê û hem welatî dilxweş kirin, hem jî ragihandin ku tiştekî girîng e karsaz û karbedestên Kurd hem li hunermendên xwe, hem jî li welatê xwe xwedî derdikevin.